Empresa da Dinamarca levanta US$ 9,4 bi para encarar mercado de energia nos EUA e tarifas de Trump

A Orsted, empresa dinamarquesa de energia eólica, levantou 60 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 9,4 bilhões) por meio de uma oferta de direitos. De acordo com informações da Bloomberg, a iniciativa é considerada essencial para que a companhia fortaleça seu balanço patrimonial após medidas do governo dos Estados Unidos afetarem seus projetos offshore no país.

A empresa informou que 99,3% das mais de 900 milhões de ações oferecidas foram adquiridas por investidores, e a demanda foi classificada como “extraordinariamente alta”. O aumento de capital contou com o apoio do governo dinamarquês, que detém 50,1% da Orsted, e da Equinor ASA, segunda maior acionista, com 10% das ações.

Impacto das medidas nos EUA e recuperação da Orsted

Em agosto, a empresa anunciou o aumento de capital após as ações caírem um terço devido à paralisação do parque eólico Revolution, na costa de Rhode Island, determinada pelo presidente Donald Trump.

A Orsted entrou com ação judicial e obteve uma liminar que permitiu a retomada das obras. Desde então, suas ações se recuperaram, fechando a 122,35 coroas dinamarquesas nesta segunda, uma alta de 27% em relação à mínima.

O mercado americano, antes visto como oportunidade de crescimento, apresentou desafios devido a custos elevados, problemas na cadeia de suprimentos e interrupções regulatórias. Projetos como o Sunrise Wind, na costa de Nova York, não puderam ser vendidos, gerando pressão financeira sobre a empresa, segundo a Bloomberg.

Com os novos recursos, a Orsted afirma que estará preparada para concluir projetos em andamento nos EUA e na Europa até o final de 2027, incluindo dois grandes empreendimentos americanos. Em seguida, a empresa planeja focar novamente no mercado europeu de energia eólica offshore, considerado mais estável.

A oferta de direitos permite que os acionistas comprem ações com desconto proporcional à participação atual, protegendo-os da diluição ou possibilitando a venda de direitos a outros investidores.

