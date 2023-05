Emendas do arcabouço fiscal, teto da dívida dos EUA e o que mais move o mercado

Com a aprovação da urgência, as atenções agora se voltam para possíveis emendas ao projeto. De acordo com informações do jornal O Globo, já foram apresentadas 40 emendas, mesmo com o governo aconselhando sua base aliada a não propor emendas. Entre as recebidas, estão aquelas que visam aumentar as exceções de gastos no arcabouço fiscal, como despesas relacionadas ao salário mínimo e ao programa Bolsa Família. Grande parte delas partiram do PSOL, que votou contra o pedido de urgência do projeto. A falta de apoio do PSOL, tido como alido histórico do PT, teria abalado a relação entre os partidos.

Plano de recompra da Ambev

A Ambev (ABEV3). anunciou um programa de recompra de ações de emissão própria. O objetivo do programa é fazer frente à entrega de ações no âmbito dos planos de remuneração baseados em ações da Companhia.

De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, o Programa terá um limite de 13.000.000 ações ordinárias e deverá se encerrar até 18 de novembro de 2024. Pela cotação do último fechamento, o programa de recompra poderia movimentar R$ 190 milhões. A empresa tem R$ 230 bilhões em valor de mercado.

Ibovespa no último pregão

Após dia volátil, o Ibovespa fechou esta quinta-feira, 18, em alta de 0,59% para 110.108 pontos – seu maior patamar desde o início de fevereiro.