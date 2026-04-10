Embraer promove 'prata da casa' a cargo de CFO: quem é Felipe Santana

A Embraer mudou o comando de sua área financeira após o conselho de administração ter elegido Felipe Santana Santiago de Lima para o cargo de vice-presidente executivo financeiro (CFO, em inglês) e de relações com investidores, com vigência a partir do dia 13 de abril.

A informação foi comunicada ao mercado nesta sexta-feira, 10, às 8h59 min, por meio de Fato Relevante protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa destaca que a mudança coloca um executivo com ampla experiência dentro da própria empresa no posto mais estratégico da gestão financeira para responder diretamente a acionistas, analistas e ao mercado de capitais.

Quem é Felipe Santana?

Santana está na Embraer há 18 anos e ocupava a posição de diretor global de Tesouraria. Ao longo da carreira, liderou áreas como operações financeiras, seguros, customer finance e centro de serviços compartilhados.

O perfil técnico do executivo é centrado em finanças corporativas, gestão de passivos, mercados de capitais, financiamento de aeronaves e gestão de riscos.

No documento enviado à CVM, a companhia afirma que a designação do novo executivo "assegura a continuidade da gestão financeira" e que a mudança "não altera sua estratégia, operações ou compromissos financeiros."

A Embraer não divulgou qualquer alteração em metas financeiras, guidance ou estrutura operacional em decorrência da mudança.

O que acontece com antigo CFO?

A companhia aérea Azul comunicou ao mercado, no dia 6, que Antônio Carlos Garcia, antigo CFO da Embraer, foi escolhido para assumir o mesmo cargo na empresa, com início no dia 20.

Garcia traz mais de seis anos de experiência na Embraer, além de uma carreira internacional em grupos industriais como Thyssen Krupp, ZF e Siemens, segundo a Azul.

A avaliação da aérea é que o executivo irá agregar contribuições para a próxima fase da empresa, especialmente após sua recente reestruturação, conforme já havia sido publicado pela EXAME.