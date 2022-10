Embraer obtém linha de crédito de US$ 650 milhões com bancos globais

A Embraer (EMBR3) obteve uma linha de crédito de US$ 630 milhões, podendo ser aumentada para até US$ 650 milhões em até 90 dias. A operação foi fechada com 14 instituções financeiras, sendo liderada pelos bancos PNC Bank, Crédit Agricole, Natixis, MUFG, Santander e Bank of China.

Os empréstimos sob a linha de crédito irão acumular juro a uma taxa composta pelo benchmark SOFR, divulgado pelo Federal Reserve de Nova York, adicionada de uma margem de 1,5% ou 1,85%, dependendo do rating da Embraer. A data de vencimento da linha de crédito é no dia 13 de outubro de 2025.

Os juros atrelados aos empréstimos ainda podem ser revista nos próximos 12 meses com ajustes de acordo com metas relacionadas à sustentabilidade.

"Essa operação reforça a liquidez da Embraer para os próximos anos e consolida a credibilidade da Embraer junto às instituições financeiras brasileiras e internacionais, que confiam e acreditam no crédito da companhia. Isso nos ajuda no nosso rating de crédito no longo prazo”, disse em nota Antonio Carlos Garcia, CFO da Embraer.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.