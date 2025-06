Embraer lidera ganhos do Ibovespa após novos contratos no Paris Air Show; ações decolam 4,14%

As ações da Embraer (EMBR3) lideram as altas do Ibovespa nesta quarta-feira, 18, com avanço de 4,14% às 11h00 (horário de Brasília). O impulso vem de novos anúncios da fabricante brasileira no Paris Air Show, um dos maiores eventos da aviação global.

Entre os destaques, a Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer voltada à mobilidade aérea urbana, assinou uma Carta de Intenção (LOI) com a americana Future Flight Global, para fornecimento de até 54 eVTOLs. Outro fator que puxou as ações para cima foi a divulgação de um pedido da SkyWest (SKYW) para a compra de 60 jatos E175, com opção para mais 50 unidades.

O contrato, avaliado em US$ 3,6 bilhões a preço de lista, será incluído no backlog do segundo trimestre de 2025 da Embraer. As entregas estão previstas para começar em 2027.

A SkyWest já é a maior operadora mundial do E175, com 263 aeronaves em operação e outras 16 encomendadas. Com o novo pedido, a companhia reforça sua posição como principal cliente global da Embraer no segmento de jatos regionais.

“Como maior operadora do E175 no mundo, temos o prazer de continuar expandindo nossa frota e fortalecendo nossa atuação no segmento. Esse pedido nos ajuda a avançar com nossa estratégia de longo prazo e continuar oferecendo o melhor produto regional da indústria”, afirmou o CEO da SkyWest, Chip Childs.

Uma parceria de décadas

A parceria entre Embraer e SkyWest remonta a 1986, quando a empresa americana adquiriu seus primeiros cinco turboélices EMB-120 Brasília. Em 1997, já operava mais de 40 unidades. O vínculo foi renovado em 2013, com a compra de 100 jatos E175, modelo que hoje é o carro-chefe da frota.

“O E175 é a espinha dorsal da aviação regional na América do Norte. Este contrato reforça a confiança da SkyWest no desempenho, confiabilidade e conforto do nosso produto. Estamos entusiasmados para apoiar o crescimento da companhia nos próximos anos”, destacou o CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer.