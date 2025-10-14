Invest

Embraer fecha venda de 20 jatos para TrueNoord; ações sobem 1,9%

O acordo com a companhia especializada em leasing de aeronaves regionais é avaliado em US$ 1,8 bilhão

Fábrica da Embraer, em São José dos Campos: o pedido também inclui direito de compra para até 30 aeronaves adicionais (Leandro Fonseca /Exame)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11h11.

A Embraer fechou um novo contrato bilionário para expandir a presença global de seus jatos regionais E2. A fabricante brasileira foi escolhida pela holandesa TrueNoord, que divulgou nesta terça-feira, 14, a assinatura de um pedido de 20 aeronaves E195-E2.

O acordo está avaliado em US$ 1,8 bilhão no preço de tabela e inclui ainda direitos de compra para até 30 aviões adicionais — sendo vinte jatos E195-E2 e dez jatos E175-E1.

“O primeiro pedido direto da TrueNoord é um reconhecimento significativo das capacidades e do sucesso da família E2 no mercado, demonstrando a confiança e a colaboração entre as equipes das duas companhias”, afirmou Arjan Meijer, CEO da Embraer, em nota.

A empresa holandesa é especializada em leasing de aeronaves regionais, com frota de mais de 100 aviões arrendados a mais de 30 companhias aéreas em 24 países. “Os E-Jets da Embraer combinam eficiência, flexibilidade e desempenho, e atendem com precisão às necessidades dos clientes da TrueNoord ao redor do mundo”, disse Anne-Bart Tieleman, CEO da TrueNoord. 

Às 11h desta terça-feira, as ações da Embraer (EMBR3) avançavam 1,14%, depois de atingirem alta de 1,9% no pregão.

Expansão global

O novo contrato vem na esteira de uma série de anúncios que reforçam o ritmo de vendas da fabricante. No fim de setembro, a LATAM Airlines se tornou oficialmente cliente da Embraer, com um pedido de até 74 aeronaves E2 — sendo 24 firmes e 50 opções adicionais.

As entregas estão previstas para começar no segundo semestre de 2026, com foco na operação doméstica e regional no Brasil.

A aeronave escolhida pela Latam é a mesma envolvida no acordo com a TrueNoord: o E195-E2, principal modelo da nova geração da Embraer, que também foi selecionado por outras companhias aéreas internacionais, como a americana Avelo.

