Embraer: Eve vai republicar balanço e trazer impacto de US$ 82 milhões

A Eve Holding, empresa desenvolvedora de “carros voadores” da Embraer, vai refazer as demonstrações financeiras do segundo trimestre, o que deve ter impacto no balanço da fabricante brasileira de aeronaves de US$ 82 milhões.

O comitê de auditoria da Eve concluiu que a contabilização de determinados bônus de subscrição (warrants) emitidos pela empresa deveria ser ajustada e que "os investidores não devem se fiar"nas demonstrações da Eve no segundo trimestre deste ano.

O efeito, diz a empresa, vai ser um aumento nas despesas não-caixa referentes ao segundo trimestre em aproximadamente US$ 87 milhões, e um aumento do capital social feito em 30 de junho. A Eve diz que a reformulação das demonstrações do segundo trimestre não devem impactar balanços anteriores. As informações sobre os ajustes foram publicadas no site da Securities and Exchange Commission (SEC), xerife de mercado norte-americano.

Com isso, a Embraer estima um aumento nas despesas não-caixa referentes ao segundo trimestre de 2022 de aproximadamente US$ 82 milhões e de um aumento no passivo não-circulante no mesmo valor por causa da reapresentação das demonstrações financeiras da Eve Holding, sua empresa que desenvolve “carros voadores”. A empresa diz que está avaliando se existe uma "deficiência relevante nos controles internos".

Adicionalmente, a Embraer avalia com seu auditor independente impactos em outras contas de suas informações trimestrais relativas ao segundo trimestre, relacionados, principalmente, à transação envolvendo Eve Holding e a SPAC (Special Purpose Acquisition Company), que poderiam potencialmente aumentar as despesas não-caixa da Embraer para o trimestre em aproximadamente US$ 83 milhões.

A fabricante diz que continua analisando com os seus auditores o impacto da combinação de negócios com a SPAC na condição financeira e resultados de operação para o trimestre e que a reapresentação não deve afetar outras demonstrações financeiras da Embraer, tampouco terá efeito caixa ou implicará efeitos sobre a liquidez da Embraer e seu cumprimento de suas obrigações contratuais relevantes.

“Como o guidance da Embraer publicado para as margens ajustadas EBIT (lucro operacional) e EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no ano de 2022 não considera os resultados da Eve Holding, tal guidance permanece inalterado e não deve ser afetado”, diz a empresa sobre a reapresentação.