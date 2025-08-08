Invest

Embraer (EMBR3) vai distribuir mais R$ 66,9 milhões em JCP

Data de distribuição do provento ainda não foi divulgada

Embraer: fabricante de aeronaves irá pagar JCP (Leandro Fonseca /Exame)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11h16.

A Embraer (EMBR3) anunciou distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 66,9 milhões, equivalentes a R$ 0,0911 por ação ordinária. O valor é referente ao terceiro trimestre de 2025.

Segundo o fato relevante, os JCP fazem parte de dividendos obrigatórios a serem pagos pela companhia. As informações sobre o pagamento dos proventos serão dadas em outro momento

“O valor por ação ou por ADRs a ser pago sob a forma de JCP pode sofrer pequena variação até as datas de corte em decorrência do programa de recompra de ações de emissão da companhia em vigor, que poderá impactar o número de ações em tesouraria”, afirma a Embraer.

A declaração de JCP, no entanto, depende da manutenção do cenário de aplicação de tarifas de 10% pelos Estados Unidos.

Segundo trimestre de 2025

Após corrigir um erro contábil, a Embraer (EMBR3) reportou, no seu balanço do segundo trimestre de 2025, um lucro líquido ajustado de R$ 675 milhões, ante um lucro de R$ 415,7 milhões do ano anterior.

“A companhia destaca que os resultados do segundo trimestre não foram significativamente impactados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos”, afirma em comunicado.

Já a receita líquida foi de R$ 10,3 bilhões, ante os R$ 7,85 bilhões reportados no mesmo período do ano anterior, uma alta de 31% – um recorde para o segundo trimestre.

A margem EBITDA ajustada saiu de 12,7% na comparação anual para 13,5%. O EBIT ajustado cresceu de R$ 725,5 milhões para R$ 1,08 bilhão, um crescimento de 49%. A margem EBIT ajustada saiu de 9,2% para 10,6%.

