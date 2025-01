Embraer (EMBR3) registra alta de 14% nas entregas em 2024

A Embraer (EMBR3) encerrou 2024 com 206 aeronaves entregues, representando um crescimento de 14% em relação às 181 unidades entregues em 2023.

O desempenho foi impulsionado por um quarto trimestre forte, com 75 aviões entregues, 27% a mais que os 59 registrados no terceiro trimestre e equivalente ao volume do mesmo período do ano anterior.

As entregas do segmento de Aviação Comercial somaram 73 aeronaves em 2024, no teto das estimativas revisadas da empresa (70-73). Já a Aviação Executiva totalizou 130 jatos, dentro das previsões iniciais de 125 a 135 unidades para o ano.

Na Aviação Executiva, foram entregues 44 jatos no último trimestre, sendo 22 modelos leves (Phenom 100 e Phenom 300) e 22 médios (Praetor 500 e Praetor 600). Ao longo do ano, o segmento registrou um crescimento de 13%, com 130 aeronaves entregues, frente a 115 em 2023.

No segmento de Aviação Comercial, o destaque foi o E195-E2, com 39 unidades entregues em 2024. O modelo, reconhecido por sua eficiência de combustível e capacidade de até 150 assentos, reforçou a liderança da Embraer no mercado de jatos regionais.

Outros modelos como o E190-E2 e o E175 também contribuíram para o crescimento do segmento, totalizando 73 entregas no ano – um aumento de 14% em comparação com 2023.

O segmento de Defesa & Segurança também teve um ano positivo, com a entrega de três unidades do C-390 Millennium em 2024, frente a duas em 2023. Este modelo, voltado para transporte militar e missões humanitárias, tem conquistado contratos internacionais e é considerado um dos produtos estratégicos da Embraer no mercado global.

braer segue otimista para 2025, com perspectivas de novos contratos e entregas robustas nos segmentos de aviação comercial, executiva e de defesa.