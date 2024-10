Embraer lidera ganhos do Ibovespa após anunciar até US$ 70 milhões para rede de reparos nos EUA

As ações da Embraer (EMBR3) sobem mais de 5% e lideram as altas do Ibovespa nesta quarta-feira, 16, após a companhia ter anunciado até US$ 70 milhões em investimentos para a expansão de sua rede de serviços de manutenção, reparo e revisão nos Estados Unidos. A empresa já havia anunciado o investimento, mas só agora anunciou os valores.

A expansão será focada na crescente frotas de E-jets no país, com abertura de um novo centro de serviços próprios no Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth, no Texas. As novas instalações prevê aumentar em 53% a capacidade instalada para atender clientes de E-Jets no país.

Os E-Jets é uma série de aeronaves bimotoras de médio alcance da Embraer, com capacidade para 80 a 124 passageiros.

A expectativa é de que as operações tenham início no primeiro trimestre de 2025, em um hangar já existente. Um segundo radar será construído, com previsão de ser concluído em 2027.

“Estamos entusiasmados com a aprovação final para essa expansão tão importante para nossos negócios de MRO. A operação apoiará nosso investimento contínuo no mercado dos Estados Unidos”, disse Carlos Naufel, CEO da Embraer Serviços & Suporte, em comunicado ao mercado.

A rede global de serviços da Embraer é composta por 80 centros autorizados e 12 centros de serviço próprios.

A Embraer também anunciou, por meio de sua subsidiária EVE, um financiamento de R$ 500 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a construção de sua fábrica de eVTOLs em Taubaté.

Mais espaço para alta?

As ações da Embraer acumulam cerca de 86% de alta no ano. Menor competição, diante de problemas operacionais na Boeing e Airbus, além de um ciclo de alta demanda de aeronaves tem ajudado a sustentar o bom momento da empresa na bolsa.

Apesar do rali, a expectativa do Itaú BBA é de que há espaço para a Embraer subir ainda mais, com expectativa de que a companhia irá melhorar suas margens e entregas de aeronaves. O banco tem um preço-alvo de US$ 43,00 para as ADRs da companhia ante o preço atual de US$ 34,30.