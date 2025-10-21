Embraer (EMBR3) bate recorde e pedidos acumulam US$ 31,3 bilhões no 3º trim.

A Embraer atingiu um número recorde de US$ 31,3 bilhões em sua carteira de pedidos no terceiro trimestre de 2025, o maior volume em nove anos. Segundo a empresa, o desempenho reflete o aumento da demanda em todas as unidades de negócios.

A companhia entregou 62 aeronaves no período em todas as unidades de negócios, uma alta de 5% em relação ao mesmo semestre do ano passado e ligeiramente acima do segundo trimestre deste ano.

Segundo a empresa, ao todo, 148 pedidos foram entregues — um avanço de 16% em comparação com 2024.

Defesa e segurança avançam com novos contratos

O segmento de Defesa & Segurança encerrou o trimestre com uma carteira de US$ 3,9 bilhões, alta de 8% em um ano. No período, foi entregue mais um KC-390 Millennium à Força Aérea Portuguesa, e o Panamá adquiriu quatro unidades do A-29 Super Tucano.

A Embraer também anunciou a venda de um Super Tucano para a americana SNC, em operação que pode anteceder um contrato maior via programa Foreign Military Sales, do governo dos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, a companhia ainda mantém negociações com Suécia, Eslováquia, Lituânia e Portugal para novas compras do KC-390 Millennium, que ainda não foram incluídas na carteira de pedidos.