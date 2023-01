Embraer (EMBR3) anuncia pedido firme de R$ 6 bi para 15 aeronaves E195-E2

A Embraer anunciou nesta segunda-feira, 16, um pedido firme de 15 aeronaves E195-E2 avaliado em US$ 1,17 bilhão (R$ 5,98 bilhões, na cotação atual). O pedido será adicionado à carteira do quarto trimestre. O cliente que fez o pedido não foi revelado.

O modelo é o mais caro e avançado da linha de aviões comerciais da Embraer. O primeiro E195-E2 foi entregue à Azul, em 2019, como parte do portfólio de frotas da irlandesa AerCap. Desde então, outros 38 foram entregues.

Ao fim do terceiro trimestre, a Embraer havia entregue 6 aeronaves E195-E2 em 2022. Até o momento, a empresa havia recebido 227 pedidos firmes do modelo, sendo 188 ainda a serem entregues.

A maior compradora é a Azul, com o pedido firmes de 51 aeronaves E195-E2, todas a serem entregues. A Porter é a segunda mais compradora do modelo, com pedidos firmes de 50 E195-E2. Já a AerCap foi a companhia que mais teve E195-E2 entregues até o terceiro trimestre, com 12 ao todo.