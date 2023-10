Embraer (EMBR3) anuncia negociações com República Tcheca e Royal Jordanian Airlines

Esta terça-feira (17) começou movimentada para a Embraer (EMBR3). Antes da abertura do mercado, a fabricante divulgou dois fatos relevantes referentes a negociações com a República Tcheca e também com a Royal Jordanian Airlines.

República Tcheca seleciona Embraer C-390 Millennium

Com o país do Leste Europeu, a fabricante brasileira já iniciou a negociação de duas aeronaves C-390 Millennium. Elas deverão ser destinadas ao transporte militar após o Ministério da Defesa e as Forças Armadas da República Tcheca identificarem o modelo como a solução mais adequada para atender aos requisitos do exército do país.

Segundo o documento, o Embraer C-390 Millennium se destaca por permitir operações de assalto aéreo, reabastecimento aéreo, evacuação médica, ajuda humanitária e combate a incêndios. “Além disso, o modelo tem menos manutenção quando comparado a outras aeronaves, resultando em maior disponibilidade e menores custos ao longo de seu ciclo de operações”, diz o fato relevante.

Embraer e Royal Jordanian assinam acordo para frota de jatos E2

Outro acordo anunciado pela Embraer nesta terça foi com a Royal Jordanian Airlines. Segundo o comunicado, as duas companhias assinaram contrato plurianual para o fornecimento de suporte a uma frota de oito jatos E190-E2 e E-195-E2 por meio do Programa Pool.

“O acordo oferecerá acesso a uma ampla gama de componentes reparáveis para os jatos que serão adicionados à frota da Royal Jordanian. Atualmente, o Programa Pool da Embraer apoia mais de 60 companhias aéreas em todo o mundo”, afirma a fabricante.