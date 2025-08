Embraer (EMBR3) anuncia conectividade da Starlink para jatos Praetor como solução de pós-venda

A Embraer (EMBR3) informou que oferecerá conectividade da Starlink como uma solução de pós-venda para os modelos Praetor 600, Praetor 500, Legacy 500 e Legacy 450. A conectividade será disponibilizada por meio de um Certificado de Tipo Suplementar (STC) e é fruto de uma parceria com a Nextant Aerospace, unidade de negócios de engenharia da Flexjet.

Braço da SpaceX, a companhia de exploração espacial de Elon Musk, a Starlink, oferece internet de alta velocidade e baixa latência por meio de uma constelação de satélites em órbita baixa da Terra (LEO, na sigla em inglês), garantindo uma conectividade contínua, mesmo em regiões remotas ou sobre oceanos.

A tecnologia tem sido utilizada em dezena milhares de voos, mantendo os passageiros conectados durante toda a viagem. Graças à baixa latência, ou seja, um menor atraso entre uma ação e a resposta correspondente a tecnologia, a Starlink permite a realização de atividades exigentes, como chamadas de vídeo em 4K, jogos online, uso de VPNs e outras atividades em tempo real, segundo a Embraer.

"Com mais de um ano de operação e centenas de soluções de conectividade implementadas em frotas de aviação executiva, a Starlink consolidou-se como a principal referência em conectividade em voo", destacou Jay Heublein, presidente da divisão de serviços técnicos da Flexjet. "O Praetor é um dos jatos executivos mais avançados tecnologicamente de sua categoria, e a integração da Starlink garante que os passageiros desfrutem de uma experiência de conectividade sem interrupções."

Certificação da FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos)

O modelo Praetor 500 e o Legacy 450 já receberam a certificação da FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos), enquanto os jatos Praetor 600 e Legacy 500 devem ser certificados no terceiro trimestre de 2025. A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) deverá concluir sua certificação até o quarto trimestre deste ano, com a EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) seguindo para o primeiro trimestre de 2026.

Além disso, as duas empresas estão desenvolvendo o Certificado de Tipo Suplementar Starlink para os jatos Phenom 300, com previsão de disponibilização para o quarto trimestre de 2025. A Flexjet, maior operadora de Praetors no mundo, planeja integrar a tecnologia Starlink em toda a sua frota de Praetors.

A Embraer também reforçou sua rede global de Centros de Serviços, com presença em nove locais, para apoiar os clientes interessados na instalação do STC. Os interessados em agendar a instalação devem entrar em contato com os representantes de pós-venda da Embraer.