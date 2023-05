Embraer e Azorra fecham novo acordo com Royal Jordanian para 8 jatos comerciais

A Embraer e a empresa de leasing Azorra divulgaram nesta quinta-feira, 18, um novo acordo com a Royal Jordanian Airlines para oito jatos comerciais - quatro E190-E2 e quatro E195-E2, a preço de lista de US$ 635 milhões.

Destas, seis aeronaves - quatro E190-E2 e dois E195-E2 - são parte da carteira de pedidos firmes da Azorra. Outros dois E195-E2 são pedidos firmes da Royal Jordanian Airlines feitos diretamente à Embraer.

Em nota, a fabricante brasileira afirma que o acordo prevê a introdução dos jatos E190-E2 e E195-E2 na frota da companhia aérea da Jordânia e já havia sido adicionado à carteira de pedidos do quarto trimestre de 2022 da companhia como "cliente não revelado". As entregas devem ser iniciadas no quarto trimestre de 2023.

Capacidade dos jatos

O E195-E2 a ser operado pela Royal Jordanian Airlines terá capacidade para 12 passageiros na classe executiva e 108 na classe econômica. Já o E190-E2 terá o mesmo número de assentos na classe executiva e 80 na econômica.