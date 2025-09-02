Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Embraer: depois do susto do tarifaço, ação vai voar? Esses analistas têm dúvidas

Analistas da XP atualizaram estimativas, mas reiteraram recomendação neutra; ação já não está tão descontada como antes

Casa vê Embraer com bom desempenho operacional

Casa vê Embraer com bom desempenho operacional

Augusto Diniz
Augusto Diniz

Redator

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12h01.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 12h23.

A Embraer (EMBR3) teve um mês de julho de apreensão, com a possível adoção de tarifa de importação de 50% pelos Estados Unidos, um de seus mais importantes mercados. Na época, o CEO da empresa chegou a prever impactos tão devastadores quanto os da pandemia. Por fim, o governo americano recuou e a taxação ficou em 10% — a que já tinha sido anunciada em abril pelos EUA.

Depois que o tema do tarifaço ficou para trás, pelo menos para a fabricante de aviões brasileira, as discussões se voltaram para o seu operacional. Analistas da XP veem momento positivo com novos pedidos para a companhia e a aproximação do teste do eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical) da subsidiária Eve.

Desconfiança com a ação

Mas a casa tem “ceticismo” com a valorização da ação à frente. Por isso, reiterou recomendação neutra para a Embraer, embora tenha elevado preço-alvo de R$ 68 para R$ 73.

A XP acha que a relação preço/lucro da ação estimada para 2026 já reflete os ganhos previstos para a empresa com o atual backlog (lista de encomendas).

Mas, agora, o papel opera em patamares próximos à média do setor, reduzindo significativamente o desconto que negociava anteriormente. Além disso, por mais que a XP espere uma melhor fluxo de caixa livre nos próximos anos, os yields previstos não são tão atrativos a ponto de justificar altas expressivas para a ação.

Crescimento, de qualquer forma

No entanto, os analistas da XP reforçaram em relatório que anúncios recentes da Embraer sugerem novos pedidos a serem anunciados nos próximos meses (principalmente no segmento comercial e de defesa).

Além disso, a casa vê a Embraer começando a colher os frutos de suas iniciativas de nivelamento de produção e corte de custos, com resultados do segundo trimestre do ano melhores do que o esperado, fazendo a XP revisar para cima a projeção de rentabilidade – previsão de margem Ebit (lucro antes de juros e impostos) para o final de 2025 em 8,6% (consenso de mercado é de 8,2%), ligeiramente acima do guidance da empresa.

Latam de olho na aeronave da Embraer

Especificamente no segmento comercial, a XP vê espaço para novos anúncios dos jatos comerciais E2. A Latam Airlines, na apresentação dos resultados do segundo trimestre, deu a entender que tinha interesse em testar o mercado de equipamentos menores, que incluem os jatos E2 da Embraer.

Segundo o BTG Pactual, a maior companhia aérea da América Latina tem o objetivo de ganhar força de distribuição regional em sua rede continental. O banco destaca que os investidores da Embraer vêm acompanhando essa campanha há algum tempo, notadamente desde o final de 2024, mas foi somente durante a recente teleconferência da companhia aérea que se viu o assunto sendo tratado abertamente.

Para o BTG, a Latam quer se aproveitar da concorrência frágil (especialmente no Brasil) para aumentar a capacidade e ganhar participação.

A tese é que a Latam tem uma janela única para acelerar o crescimento regional, e a escolha entre o E2 da Embraer e o A220 da Airbus (concorrente direto da aeronave fabricada pela empresa brasileira) é uma peça central dessa estratégia.

O cenário do mercado, a economia específica da frota e as alavancas políticas/financeiras determinarão o resultado dessa ação da companhia aérea, avalia o banco.

Acompanhe tudo sobre:EmbraerBalançosAçõesLatam

Mais de Invest

Ibovespa opera em queda de olho em resultado do PIB do segundo trimestre

Imposto de Renda 2025: veja se você caiu na malha fina e saiba como corrigir as informações

Receita Federal já pagou todos os lotes de restituição do IR; não haverá 5º lote

O jogo de xadrez de Trump: independência do Fed está em risco, afirmam economistas

Mais na Exame

Brasil

Denúncia não pode ser analisada como uma narrativa de fatos isolados, diz Gonet

Future of Money

Corretora cripto Gemini mira valor de US$ 2,2 bilhões com IPO nos Estados Unidos

Mercados

Ibovespa opera em queda de olho em resultado do PIB do segundo trimestre

Negócios

O motivo por trás do fim da mais antiga empresa gaúcha — fundada há 170 anos, na era de D. Pedro II