Embraer atinge carteira de US$ 29,7 bilhões e bate recorde no 2º trimestre

A Embraer encerrou o segundo trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos de US$ 29,7 bilhões, o maior valor já registrado pela empresa. O número refletiu o aumento de 30% nas entregas em relação ao mesmo período do ano passado, com 61 aeronaves entregues entre abril e junho — mais que o dobro do resultado do primeiro trimestre, que terminou com 30 unidades.

A divisão de Aviação Comercial fechou o período com US$ 13,1 bilhões em pedidos, a maior carteira desde 2017. O valor representa uma alta de 31% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 16% na comparação com o mesmo período em 2024. A companhia também comemorou a marca de mil jatos E175 vendidos desde o lançamento do modelo, em 2005.

Entre os destaques, a SkyWest encomendou 60 aeronaves E175, com opção de compra para mais 50. Já a Scandinavian Airlines (SAS) firmou a aquisição de 45 jatos E195-E2, com opção de outros 10, sendo o maior pedido da empresa nos últimos 30 anos.

No total, o setor entregou 19 aeronaves no período, repetindo a quantidade do mesmo período no ano passado. Já no acumulado do semestre, 26 jatos foram entregues, o que equivale a 32% da meta anual estimada (entre 77 e 85 aviões), três pontos abaixo da média dos últimos cinco anos para o período. A Embraer afirma que espera resultados mais consistentes de suas ações de nivelamento da produção no segundo semestre e em 2026.

Na manhã desta terça-feira, 22, o pré-mercado das ações da Embraer fecharam em alta às 05h02 no horário de Brasília.

Aviação Executiva cresceu 62% em um ano

A Aviação Executiva também teve desempenho positivo, com uma carteira de US$ 7,4 bilhões no segundo trimestre de 2025, uma alta de 62% em relação ao ano anterior, apesar de uma queda de 2% sobre o trimestre passado. As entregas no período totalizaram 38 jatos, avanço de 41% em relação aos 27 entregues no mesmo período de 2024.

No primeiro semestre, foram entregues 61 aeronaves, o que corresponde a 41% da meta anual (de 145 a 155 jatos). O desempenho ficou oito pontos acima da média histórica de 32% para os seis primeiros meses do ano.

Defesa e Serviços impulsionam carteira

As divisões de Defesa & Segurança e Serviços & Suporte somaram US$9,2 bilhões em pedidos no período. Na área militar, a carteira chegou a US$ 4,3 bilhões — o dobro de um ano atrás — com destaque para a entrega de quatro A-29 ao Paraguai e novas encomendas de C-390 por Lituânia e Portugal.

Já em Serviços, a carteira subiu 55% em 12 meses, atingindo US$4,9 bilhões. O crescimento foi puxado por contratos com CommuteAir, Regional One e operadoras como Virgin Australia e Air Montenegro. A Embraer também anunciou novos avanços em conectividade e treinamento, incluindo wi-fi nos jatos da Aeromexico e um simulador E2 em Madri.