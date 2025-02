Embraer aplicará R$ 20 bilhões em novos investimentos até 2030 no Brasil

O presidente da Embraer, Francisco Neto, anunciou nesta quarta-feira que a companhia destinará mais de R$ 20 bilhões em novos investimentos no Brasil até 2030. O montante será utilizado para o desenvolvimento de aeronaves e novos produtos inovadores.

A declaração de Neto ocorreu durante a cerimônia de um ano da Nova Indústria Brasil (NIB), no Palácio do Planalto. "O valor será destinado a atender o aumento de produção de aeronaves e ao desenvolvimento de novos produtos, como as aeronaves elétricas eVTOL, os nossos carros voadores", afirmou o executivo. O foco está em impulsionar a inovação no setor aeronáutico, com a criação de modelos sustentáveis e disruptivos.

Programas do NIB e os investimentos previstos

Na ocasião, o governo federal também comemorou o primeiro aniversário do NIB e apresentou as metas da Missão 6 do programa. Esta nova fase do NIB prevê investimentos totais de R$ 112,9 bilhões, sendo R$ 79,8 bilhões de recursos públicos e R$ 33,1 bilhões de investimentos privados. O objetivo é financiar projetos em áreas como radares, satélites e foguetes.

Expansão do NIB e novos financiamentos

O NIB é uma política pública voltada para o impulso da indústria brasileira. Inicialmente, o programa contava com recursos de R$ 300 bilhões, dos quais R$ 271 bilhões provinham de agentes financeiros públicos. Em agosto, foi anunciada uma ampliação de R$ 42,7 bilhões em linhas de crédito, elevando o total de recursos disponíveis para R$ 342,7 bilhões.

A Embraer se junta a esse movimento, destacando-se como uma das empresas que mais contribui para o fortalecimento da indústria nacional, com investimentos significativos para os próximos anos.