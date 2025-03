Embraer acerta venda de até 20 aviões para companhia aérea japonesa por R$ 10 bi

A Embraer firmou contrato com a companhia aérea japonesa All Nippon Airways (ANA) para venda de até 20 aeronaves por R$ 10 bilhões na madrugada desta quarta-feira, 26. A encomenda prevê a entrega de 15 unidades inicialmente, com a possibilidade de aquisição de mais cinco.

O negócio foi firmado durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Japão. O pedido compreende jatos E-190, e as primeiras unidades devem ser entregues em 2028.

"Esse trabalho comercial que está sendo feito hoje, do governo do presidente Lula com a Embraer, tem sido importante e estratégico para o desenvolvimento da aviação brasileira", afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que acompanhou Lula na visita.

O ministro também destacou a negociação em curso para que o setor de aviação japonês possa adotar o Combustível Sustentável de Aviação (SAF) em suas operações.

O SAF é o combustível alternativo ao combustível aeronáutico de origem fóssil, produzido a partir de matérias-primas e processos que atendam a padrões de sustentabilidade.

Ele pode ser de diferentes fontes, como resíduos da agricultura, óleo de cozinha usado, gorduras, cana-de-açúcar, milho, entre outros, e pode ser usado puro ou misturado, conforme especificações técnicas de segurança, e o Brasil tem ampla expertise no tema.

Além das 15 aeronaves E-190, a All Nippon Airways (ANA) sinalizou a possibilidade da compra de outras cinco e estuda o uso, no futuro, do Combustível Sustentável de Aviação produzido pelo Brasil em suas operações.