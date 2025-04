Em rota de recuperação, Boeing reduz prejuízo em 91% para US$ 31 milhões no 1º tri

Buscando recuperar seus negócios, a Boeing reportou um prejuízo expressivamente menor no primeiro trimestre de 2025. A perda líquida do período foi de US$ 31 milhões no primeiro trimestre, uma melhora em relação a uma perda de US$ 355 milhões no ano anterior.

O consumo de caixa da empresa foi de cerca de US$ 2,3 bilhões, uma melhoria em relação aos quase US$ 4 bilhões usados no primeiro trimestre de 2024 e melhor do que o esperado pelos analistas.

Os números animaram investidores. A ação subia mais de 4% no pré-mercado às 9h, impulsionada também pelo avanço de 18% da receita, alcançando US$ 19,5 bilhões.

Os resultados incluem apenas o impacto das tarifas globais até 31 de março, segundo a empresa. A expectativa é de que a companhia fale mais na teleconferência com analistas sobre os impactos das tarifas.

A Boeing tem se concentrado novamente em seus negócios centrais. Na terça-feira, anunciou que venderia partes de seus negócios de aviação digital, incluindo sua unidade Jeppesen de navegação, para a Thoma Bravo por US$ 10,55 bilhões em uma negociação 100% em dinheiro.

A receita da unidade de defesa, que tem enfrentado problemas com estouros de custos e questões de qualidade, caiu 9% no primeiro trimestre, para US$ 6,3 bilhões, embora a empresa tenha recentemente conquistado uma vitória significativa após Trump ter concedido à Boeing um contrato para construir o novo caça da Força Aérea dos EUA, o F-47.

A receita da unidade de aviões comerciais da Boeing subiu 75% no primeiro trimestre em relação ao ano passado, atingindo US$ 8,1 bilhões, com entregas subindo para 130 aeronaves, contra 83 no ano passado.

Boeing está se preparando para solicitar à Administração Federal de Aviação (FAA) a aprovação para aumentar a produção de seus jatos 737 Max, modelo mais vendido, para 42 unidades por mês ainda este ano, segundo o CEO Kelly Ortberg.

A aeronave sofreu um incidente em que uma tampa de porta se desprendeu de um voo lotado em janeiro de 2024, após o 737 Max deixar a fábrica da Boeing sem parafusos essenciais instalados. Não houve fatalidades nem ferimentos graves.