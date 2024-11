Em ritmo intenso de expansão, Fleury compra laboratório em Campinas por R$ 130 milhões

O Grupo Fleury anunciou nesta quarta-feira, 27, a compra do Confiance Medicina Diagnóstica, em Campinas (SP), em um movimento que

amplia a presença da empresa com Unidades de Atendimento no interior paulista.

Essa é a 19ª aquisição do Grupo Fleury desde 2017, totalizando investimentos de R$ 2 bilhões.

O valor da aquisição é de R$ 130 milhões, com um múltiplo implícito de 5,5x EV/EBITDA com sinergias e 6,3x EV/EBITDA, considerando

também os últimos 12 meses.

A marca possui mais de 27 anos de história, é referência em análises clínicas, vacinação, anatomia patológica e citológica, atuando por meio de 25 unidades distribuídas em Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Paulínia e Sumaré, incluindo coleta domicliar.

A receita bruta do Confiance Medicina Diagnóstica, nos últimos 12 meses, atingiu R$ 103 milhões.

O racional para a aquisição, segundo a empresa, é ampliar sua presença no mercado de atendimento B2C em um importante corredor econômico do país, onde 47% dos 3,1 milhões de habitantes possuem plano de saúde suplementar,

contra uma média nacional de 24%.

A companhia já atuava na região com uma unidade da marca Fleury Medicina e Saúde, mas a marca Confiance Medicina Diagnóstica será mantida.

A conclusão da aquisição do Confiance Medicina Diagnóstica depende da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).