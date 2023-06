Em reorganização, CVC fecha pacotes promocionais com a Gol para voltar a se "popularizar"

Para tentar voltar a ser mais rentável, a CVC (CVCB3) fechou uma parceria com a Gol, numa estratégia de voltar a conquistar grande público com preços promocionais. A campanha “Feirão de Férias CVC”, com pacotes promocionais para diversos destinos no Brasil e no mundo, tem descontos de até 50% e preços a partir de dez parcelas de R$ 68.

Nesta terça-feira, 13, as ações da empresa de turismo lideravam as perdas, pressionadas pelo aumento do preço do petróleo, que é visto como fator negativo para as companhias aéreas. A CVCB3 caía 4,23% perto das 14h.

A iniciativa vem na esteira das mudanças de comando da empresa e dos acordos para que a família fundadora, os Paulus, voltassem à base acionária da empresa. Representada pela gestora comandada por Gustavo Paulus, filho do fundador Guilherme Paulus, a família entende que a empresa precisa voltar ao que fazia no passado, com foco no varejo e nas viagens mais populares, com passeios em grupo, fretamentos, etc., conforme afirmaram pessoas próximas à empresa à EXAME Invest. Essa teria sido a razão para a saída de Leonel Andrade do cargo de CEO e a nomeação de Fabio Godinho.

No primeiro trimestre de 2023, o take rate (percentual da receita líquida sobre as reservas e que funciona como uma espécie de margem do negócio) da CVC caiu de 9,7% para 7,4%. Grande parte disso se deu pela escolha da empresa por produtos exclusivos, como Rock in Rio e Formula 1, o que acabou não trazendo o retorno esperado pela antiga gestão da empresa.

De acordo com o WTTC (Conselho Mundial de Viagens e Turismo), a contribuição do setor de turismo no PIB brasileiro deve totalizar US$ 145,7 bilhões neste ano, registrando uma alta de 3,4% em relação ao ano passado. O governo brasileiro também tem criado políticas de incentivo, como a lei que zera as alíquotas de PIS e Cofins para as áreas.