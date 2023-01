Em novo corte, Elon Musk demite mais uma parte do escritório do Twitter no Brasil

Sob o comando de Elon Musk, a operação do Twitter (TWTR34) caminha cada vez mais para times enxutos. Segundo o jornal americano Washington Post, no domingo 8, o bilionário Elon Musk demitiu os poucos responsáveis pela moderação de conteúdo da rede social no Brasil.

LEIA TAMBÉM: O que o CEO do Google pensa sobre o ChatGPT

De acordo com fontes contatadas pela EXAME, foi possível confirmar a demissão de ao menos 10 pessoas. Contudo, a operação comercial do Twitter no país ainda segue com os funcionários restantes.

Demissões globais

A demissão do fim de semana se soma a uma outra parte da subsidiária brasileira que foi demitida em novembro e a uma nova onda de desligamentos do Twitter que afetou times de moderação de conteúdo no mundo todo, além do Brasil, há dados sobre Singapura e Alemanha.

Em entrevista à Bloomberg, Ella Irwin, chefe de confiança e segurança do Twitter, disse que “faz mais sentido consolidar equipes sob um líder (em vez de dois), por exemplo”, e que as funções recém-eliminadas estavam sob áreas da empresa que acumulavam tarefas em lideranças duplas e não estavam obtendo “volume” suficiente para sustentar os times.