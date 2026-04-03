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Em dia sem Ibovespa, Ásia lidera ganhos com petróleo no radar

Feriado no Brasil pausa negociações, enquanto Ásia sobe com expectativa sobre Estreito de Ormuz

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 3 de abril de 2026 às 07h53.

Os mercados globais operavam em alta nesta sexta-feira, 3, em sessão marcada pela ausência de negociações no Ibovespa devido ao feriado da Sexta-feira Santa no Brasil.

Na Ásia, o índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,7%, impulsionado por sinais de possível flexibilização no tráfego do Estreito de Ormuz, área estratégica para o fluxo global de energia.

Entre os principais mercados, o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 2,7%, enquanto o Nikkei 225, do Japão, ganhou 1,3%. Já o CSI 300, da China, recuou 0,9%.

O movimento acompanhou a recuperação das bolsas dos Estados Unidos na quinta-feira, 2, diante de expectativas de redução de tensões no Oriente Médio.

Petróleo e guerra no radar

O petróleo segue como principal vetor de risco. O barril do Brent operava em alta de 8%, cotado a US$ 109 às 7h50, no horário de Brasília, após superar os US$ 110 na sessão anterior.

O avanço ocorreu após novas ameaças do presidente Donald Trump contra infraestruturas do Irã, elevando a percepção de risco geopolítico.

Liquidez reduzida

A sessão foi marcada por baixa liquidez global. Além do Brasil, mercados como Austrália, Hong Kong, Singapura e Reino Unido permaneceram fechados devido ao feriado.

Nos Estados Unidos, as bolsas também não operam, embora dados econômicos, como o relatório de empregos de março, estejam previstos para divulgação. A expectativa é de criação de 65 mil vagas em março, após queda de 92 mil em fevereiro.

O dólar apresentou comportamento misto frente a moedas do G10, enquanto os contratos de Treasuries tiveram pouca variação.

Estreito de Ormuz no foco

Investidores reagiram à notícia de que o Irã discute com Omã um protocolo para monitorar o tráfego no Estreito de Ormuz, rota por onde transitava cerca de 20% do petróleo mundial antes da guerra.

A possível normalização parcial da passagem de navios foi interpretada como fator de alívio para os mercados, ainda que as incertezas permaneçam elevadas.

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