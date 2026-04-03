Em dia sem Ibovespa, Ásia lidera ganhos com petróleo no radar

Os mercados globais operavam em alta nesta sexta-feira, 3, em sessão marcada pela ausência de negociações no Ibovespa devido ao feriado da Sexta-feira Santa no Brasil.

Na Ásia, o índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,7%, impulsionado por sinais de possível flexibilização no tráfego do Estreito de Ormuz, área estratégica para o fluxo global de energia.

Entre os principais mercados, o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 2,7%, enquanto o Nikkei 225, do Japão, ganhou 1,3%. Já o CSI 300, da China, recuou 0,9%.

O movimento acompanhou a recuperação das bolsas dos Estados Unidos na quinta-feira, 2, diante de expectativas de redução de tensões no Oriente Médio.

Petróleo e guerra no radar

O petróleo segue como principal vetor de risco. O barril do Brent operava em alta de 8%, cotado a US$ 109 às 7h50, no horário de Brasília, após superar os US$ 110 na sessão anterior.

O avanço ocorreu após novas ameaças do presidente Donald Trump contra infraestruturas do Irã, elevando a percepção de risco geopolítico.

Liquidez reduzida

A sessão foi marcada por baixa liquidez global. Além do Brasil, mercados como Austrália, Hong Kong, Singapura e Reino Unido permaneceram fechados devido ao feriado.

Nos Estados Unidos, as bolsas também não operam, embora dados econômicos, como o relatório de empregos de março, estejam previstos para divulgação. A expectativa é de criação de 65 mil vagas em março, após queda de 92 mil em fevereiro.

O dólar apresentou comportamento misto frente a moedas do G10, enquanto os contratos de Treasuries tiveram pouca variação.

Estreito de Ormuz no foco

Investidores reagiram à notícia de que o Irã discute com Omã um protocolo para monitorar o tráfego no Estreito de Ormuz, rota por onde transitava cerca de 20% do petróleo mundial antes da guerra.

A possível normalização parcial da passagem de navios foi interpretada como fator de alívio para os mercados, ainda que as incertezas permaneçam elevadas.