Em 24h, Musk ganhou mais do que Buffett acumulou na vida toda

Dias depois de se tornar o primeiro trilionário da história com a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, Elon Musk voltou a reescrever os limites do que é possível acumular em um único dia.

Segundo o Bloomberg Billionaires Index, o empresário adicionou US$ 164 bilhões à sua fortuna em uma única sessão de negociações — um valor superior a toda a riqueza acumulada por Warren Buffett ao longo de décadas.

A fortuna total de Musk chegou a US$ 1,27 trilhão, segundo o índice. A Forbes, que usa metodologia ligeiramente diferente e tende a valores mais altos em relação aos ativos privados, estima o patrimônio mais próximo de US$ 1,2 trilhão.

A fortuna de Buffett, segundo o mesmo Bloomberg Billionaires Index, está avaliada em US$ 148 bilhões — construída ao longo de mais de seis décadas à frente da Berkshire Hathaway, com uma das maiores sequências de retorno composto da história dos mercados. Musk superou esse número em um único pregão.

Por que a SpaceX mudou tudo

A SpaceX estreou na Nasdaq em 12 de junho, precificada a US$ 135 por ação no maior IPO da história, levantando US$ 75 bilhões numa única oferta.

A participação de Musk na empresa, cerca de 39% das ações, de acordo com o prospecto S-1 arquivado na SEC, foi reavaliada junto com o preço das ações, gerando um acréscimo de aproximadamente US$ 274 bilhões ao patrimônio do empresário já no dia da abertura de capital, segundo a Bloomberg.

A SpaceX, sozinha, responde por quase 80% da fortuna de Musk. A Tesla, que foi o principal motor de sua riqueza até 2021, responde hoje por cerca de US$ 165 bilhões, aproximadamente um quinto do total.

Para chegar a US$ 1,27 trilhão, Musk percorreu uma trajetória que não foi linear.

Segundo a Forbes, sua fortuna avançou cerca de US$ 410 bilhões apenas em 2026, uma média de aproximadamente US$ 2,5 bilhões por dia, fortemente concentrada no período do IPO.

Em fevereiro, a fusão da SpaceX com a xAI já havia acrescentado cerca de US$ 100 bilhões em uma única operação corporativa.

Na segunda-feira, 15, a alta de mais de 7% nas ações da SpaceX adicionou outros US$ 72,2 bilhões ao patrimônio do empresário em relação ao pregão anterior.

O que Buffett sempre disse sobre Musk — e o que nunca fez

Buffett nunca investiu na Tesla nem em nenhuma das empresas de Musk. Numa entrevista à Yahoo Finance em 2019, chamou Musk de "um cara notável", mas acrescentou que achava que o trilionário "tinha espaço para melhorar" e que "ele diria a mesma coisa".

Em 2022, numa conversa com Charlie Rose, reconheceu a façanha competitiva do empresário: "Enfrentar General Motors, Ford, Toyota, que têm tudo isso. Ele teve uma ideia, e está vencendo."

Musk, por sua vez, já classificou o estilo de investimento de Buffett como "super entediante", embora tenha demonstrado respeito pelos resultados do veterano.

O sócio histórico de Buffett na Berkshire, Charlie Munger — falecido em novembro de 2023 —, tinha uma visão ambígua sobre Musk. Chegou a chamar a ascensão da Tesla de "um pequeno milagre" e descreveu Musk como "um gênio certificado" e "um dos homens mais corajosos que já existiram", com ressalvas sobre excesso de confiança.

Em 2023, Musk revelou no X que Munger tivera a oportunidade de entrar na Tesla em fins de 2008, quando a empresa valia apenas US$ 200 milhões. Munger declinou. A Berkshire, por outro lado, investiu na rival chinesa de carros elétricos BYD, e encerrou completamente a posição em 2025, após 17 anos como acionista.

O abismo que se abriu

Com US$ 1,27 trilhão, Musk tem hoje mais de oito vezes a fortuna de Buffett — e uma distância do segundo colocado no ranking de bilionários que não tem precedente registrado.

A comparação com Rockefeller, o primeiro bilionário da história, mostra que Musk é nominalmente 1.200 vezes mais rico do que o magnata do petróleo era no auge de sua fortuna — embora, em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB) da época, Rockefeller ainda represente uma fatia maior da economia de seu tempo.

O próprio Musk já declarou que seu próximo objetivo é se tornar quadrilionário, com fábricas na Lua no caminho.