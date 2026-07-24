Elon Musk perde R$ 91 bilhões após queda nas ações da Tesla

A forte reação negativa ao balanço da Tesla cortou cerca de US$ 18,6 bilhões, isto é, R$ 91,4 bilhões da fortuna do empresário Elon Musk na quinta-feira, 23. As ações da montadora chegaram a despencar 14,1% em Nova York, na pior sessão intradiária da empresa em mais de um ano, segundo a Forbes.

Mesmo com a perda, Musk segue como a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio estimado em US$ 731,7 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Ele mantém ampla vantagem sobre Larry Page, cofundador do Google, com US$ 263,8 bilhões, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 245,4 bilhões.

A queda ocorreu depois que a Tesla divulgou um balanço que misturou sinais positivos e negativos. A companhia superou as expectativas de receita, mas decepcionou em indicadores considerados mais importantes pelo mercado, como lucro, margens e geração de caixa, detalharam fontes à CNBC.

Além disso, os elevados investimentos em inteligência artificial (IA) e veículos autônomos aumentaram a preocupação dos investidores com a rentabilidade da empresa, acrescentou o canal.

A receita do segundo trimestre atingiu US$ 28,24 bilhões, alta anual de 26% e acima da projeção de US$ 25,71 bilhões dos analistas consultados pela LSEG. Em contrapartida, o lucro ajustado por ação ficou em 33 centavos, abaixo da expectativa de 51 centavos, enquanto o lucro líquido caiu 5%, para US$ 1,11 bilhão.

Rentabilidade piora e fluxo de caixa fica negativo

Apesar das vendas terem crescido, a lucratividade da Tesla voltou a sofrer pressão. A margem bruta caiu de 17,2% para 16,8%, abaixo da estimativa de 19,4%, afetada pela redução do preço médio dos veículos vendidos.

As despesas operacionais avançaram 47% na comparação anual, para US$ 4,35 bilhões, impulsionadas principalmente pelos investimentos em IA e pesquisa e desenvolvimento. Como consequência, a margem operacional caiu para 1,4%, ante 4,1% um ano antes.

Outro ponto que chamou a atenção do mercado foi o fluxo de caixa livre, que ficou negativo em US$ 1,1 bilhão, revertendo o saldo positivo de US$ 146 milhões registrado no mesmo período de 2025.

Tesla acelera aposta em IA e robotáxis

Os investimentos em capital chegaram a US$ 5,79 bilhões no trimestre, alta de 142% em um ano. O CFO da Tesla, Vaibhav Taneja, reiterou que a montadora pretende investir mais de US$ 25 bilhões em 2026, com desembolsos ainda maiores nos próximos anos.

Analistas do Morgan Stanley veem que os investimentos são necessários, mas a empresa precisará apresentar avanços concretos em projetos como o robotáxi e o robô humanoide Optimus para convencer o mercado, de acordo com informações repercutidas pela Forbes.

A estratégia, na avaliação deles, evidencia a mudança de foco da companhia. Em vez de priorizar o crescimento das vendas de veículos elétricos, Musk concentra esforços no desenvolvimento do Cybercab, do Optimus e das tecnologias de IA.

Durante a teleconferência com investidores, o executivo reconheceu que escalar a produção do robô humanoide será um dos maiores desafios da história da empresa. "Este será o produto mais difícil de escalar a produção que já fabricamos na Tesla, porque tudo no robô é novo", afirmou.

Concorrência e desafios seguem no radar

Enquanto amplia seus investimentos em IA, a Tesla continua enfrentando a concorrência de fabricantes chinesas, como a BYD, além de lidar com o impacto das posições políticas de Musk sobre parte dos consumidores.

A empresa também segue atrás de concorrentes como Waymo, da Alphabet, e Apollo Go, da Baidu, no mercado de veículos autônomos, embora tenha informado que vem expandindo as operações de seu serviço de robotáxi nos Estados Unidos, conforme a CNBC.

Questionado sobre uma eventual fusão entre Tesla e SpaceX, Musk evitou comentar qualquer possibilidade, mas reconheceu que as duas empresas têm ampliado a colaboração em projetos de IA, como o TeraFab.