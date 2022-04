Elon Musk faz oferta por 100% do Twitter para fechar o capital da empresa

(Em atualização)

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, acaba de divulgar uma oferta hostil -- não negociada -- para comprar todas as ações do Twitter por cerca de US$ 43 bilhões, o equivalente a US$ 54,20 cada ação, em proposta a ser paga totalmente em dinheiro.

Segundo o CEO e fundador da Tesla e da Space X, cujo patrimônio está na casa de US$ 260 bilhões, o objetivo é fechar o capital do Twitter. Ele possui atualmente 9,2% da companhia e é o seu maior acionista.

A oferta de US$ 54,20 representa um prêmio de 38% sobre a cotação de fechamento de 1º de abril, véspera do dia em que o seu investimento se tornou público; e de 54% sobre a cotação de 28 de janeiro, véspera do dia em que ele começou a comprar ações da companhia. As ações fecharam negociadas ontem a US$ 45,85, o que faria o prêmio sobre a véspera ser de 18%.

As ações do Twitter disparavam mais de 12% nas negociações de pré-mercado da Bolsa de Nova York desta quinta-feira, 14 de abril, depois da divulgação da oferta.

Musk tem entrado em conflito e criticado abertamente a direção da companhia por discordar de decisões recentes tomadas pela rede social. E deixou isso mais uma vez explícito ao apresentar as razões para a oferta hostil.

Em carta ao presidente do conselho de administração do Twitter, Bret Taylor, e registrada na Securities and Exchange Commission, a SEC -- o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos --, Musk escreveu que investiu no Twitter porque acredita “em seu potencial de ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo” e que “a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia em funcionamento”.

“No entanto, desde que realizei o meu investimento, percebi que a empresa não prosperará nem atenderá a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada”, disse Musk.

"Essa é a minha melhor e final oferta. Se não for aceita, eu precisarei reconsiderar a minha posição como acionista."

Musk encerra a carta da seguinte forma: "O Twitter tem um potencial extraordinário. Eu vou destravá-lo."

No início do mês, o bilionário anunciou que faria parte do conselho de administração da companhia, o que limitaria a sua participação futura ao equivalente a 14,9% do capital, mas um dia depois disse que havia mudado de ideia. A proposta tornada pública nesta manhã revela quais os seus novos planos para ditar os rumos do Twitter.