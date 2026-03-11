Elon Musk antecipa lançamento do X Money, carteira digital da rede social

O empresário Elon Musk anunciou nesta terça-feira, 10, que o X Money Account — carteira digital e serviços de pagamentos entre usuário da plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter — terá acesso antecipado ao público já no próximo mês. A iniciativa faz parte do plano de Musk de transformar a rede social em um "aplicativo para tudo".

O lançamento marca o primeiro passo concreto do empresário na criação de um ecossistema financeiro integrado à plataforma. A proposta é ampliar as funcionalidades do X para além das redes sociais, incorporando serviços como streaming, mensagens, vídeos e pagamentos. A ideia acompanha Musk desde a compra do Twitter por US$ 44 bilhões, em 2022. Na época, o empresário afirmou que pretendia permitir que os usuários gerenciassem “todo o seu mundo financeiro” dentro da plataforma.

Com a nova funcionalidade, Musk busca aproveitar a base significativa de usuários do X e a expansão dos pagamentos digitais para criar novas fontes de receita para a empresa. A conta deverá permitir que usuários recebam depósitos, enviem pagamentos armazenem recursos e ganhem rendimentos diretamente na plataforma.

A carteira digital será desenvolvida em parceria com a Visa, conforme anunciado em janeiro de 2025.

Um dos primeiros usos previstos para o X Money será permitir que criadores de conteúdo recebam pagamentos e armazenem recursos diretamente na plataforma, sem a necessidade de intermediários financeiros.

A integração de pagamentos é vista como um passo estratégico para aproximar o X do modelo de aplicativos multifuncionais, como o chinês WeChat, que reúne serviços de mensagens, redes sociais e transações financeiras em um único ambiente digital.

Como parte dos testes iniciais do serviço, o X também começou a distribuir convites limitados para o acesso antecipado ao X Money. O ator William Shatner participou de uma ação em parceria com a empresa, oferecendo acessos ao serviço em uma campanha beneficente que arrecadou doações para sua fundação.

Apesar da expectativa do mercado, ainda não há indicação de que o X Money terá integração com criptomoedas no lançamento. Embora os usuários possam utilizar a plataforma para pagamentos e transferências, a empresa não anunciou suporte a ativos digitais, nem mesmo ao Dogecoin, frequentemente associado a Musk.

A possibilidade de incluir criptomoedas no serviço é alvo de especulações entre investidores há anos, em parte pelo histórico do bilionário de promovê-las. Mesmo sem confirmação oficial, o Dogecoin acumulou valorização superior a 8% nas últimas 24 horas, possivelmente impulsionado pelas expectativas em torno do lançamento do sistema de pagamentos do X.

Recentemente, Musk também republicou na plataforma uma previsão de terceiros sobre possíveis recursos futuros do aplicativo, que incluíam serviços financeiros mais amplos, como empréstimos, contas de mercado monetário e integração com criptomoedas, embora a empresa ainda não tenha confirmado oficialmente esses planos.