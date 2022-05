Elon Musk recebe ameaças da Rússia e alerta sobre sua possível morte

"Se eu morrer em circunstâncias misteriosas, saiba que foi um prazer conhecê-los". Essa mensagem, postada no Twitter de Elon Musk, deixou muitos fãs preocupados.

Os 91,5 milhões de seguidores de Elon Musk (que aumentaram de 10 milhões nas últimas semanas) ficaram angustiados com o tweet.

O empresário, e homem mais rico do mundo, escreveu a mensagem após um comunicado divulgado por Dmitri Rogozin, chefe da Agência Espacial Russa (Roscosmos).

“Os terminais Starlink de Elon Musk foram entregues aos militantes do batalhão nazista Azov e aos fuzileiros navais ucranianos em Mariupol por helicópteros", informou Rogozin, "Segundo nossas informações, a entrega foi feita pelo Pentágono. Elon Musk, portanto, está envolvido no apoio às forças fascistas na Ucrânia. E para isso, Elon, você responderá como um adulto. Não importa o quão idiota você seja".

Starlink é alvo da disputa

Rogozin refere-se aos terminais Starlink da SpaceX, empresa de Musk, que garantem uma conexão internet via satélite de banda larga.

Logo após a invasão da Rússia, em fevereiro, Musk enviou vários terminais para a Ucrânia para ajudar o governo de Zelensky a restabelecer as conexões de internet no país.

No início da guerra, dezenas de milhares de modems de satélite foram hackeados pela Rússia.

Entretanto, segundo Musk, o sistema Starlink resistiu a todos os ataques de hackers. Uma informação confirmada pelo próprio Pentágono.

Não há evidências sobre as acusações de Rogozin. No entanto, não pode se excluir que os satélites Starlink desempenhem um papel crucial na resistência ucraniana.

O sistema oferecido por Elon Musk permitiria a condução de drones ucranianos que bombardeiam tanques e instalações dos atacantes.

Desde o início da guerra, Moscou usa uma retórica dura, que tende a ser intimidadora, contra as pessoas consideradas como adversários.

Entretanto, a acusação de ter fornecido material militar expõe Musk ao risco de ser um possível alvo de represálias.

E a memória dos vários casos de personagens eliminados ao redor do mundo com venenos e substâncias radioativas deve ter tirado o sono de Elon, que agora admite estar com medo.

E, de acordo com seus hábitos midiáticos, ele está convencido de que a melhor maneira de se defender é dar o alarme publicamente pela rede social controlada por ele próprio.

Inimizade antiga entre Musk e Rogozin

A amargura entre Musk e Rogozin tem raízes antigas e que afundam - literalmente - no espaço.

Em 2014, Rogozin afirmou provocativamente que os Estados Unidos precisariam de "um trampolim" para lançar seus astronautas na Estação Espacial Internacional, dada a dependência do transporte oferecido pela russa Soyuz.

Seis anos depois, quando uma espaçonave SpaceX trouxe dois astronautas da NASA a bordo da ISS , Elon Musk disse ironicamente: "O trampolim funciona!" .

Rogozin não gostou da brincadeira.

Em março passado, porém, Musk usou o Twitter para desafiar Putin "para um duelo".

"A Ucrânia está em jogo", escreveu o empresário.

Uma provocação, que tinha deixado Rogozin furioso.

O diretor da Agência Espacial Russa citou o poeta russo Aleksandr Sergeevic Pushkin para responder ao CEO da Tesla e da SpaceX.

“Você, diabinho, ainda é jovem. Você é muito fraco para competir comigo, seria apenas uma perda de tempo”, escreveu

Mãe de Musk não gostou da brincadeira

Conhecendo Elon Musk, a forma como ele usa o Twitter, e a natureza de suas declarações nesta rede social, o alerta sobre a morte "em circunstâncias misteriosas" pode ser considerada uma denúncia irônica do ocorrido.

Pouco depois de Musk escrever sobre o caso, Rogozin tornou sua conta no Twitter privada.

Quem não gostou nada da brincadeira foi a mãe de Musk, Maye, que respondeu ao filho no Twitter: "Não é engraçado".

Depois de alguns minutos, Musk tentou tranquilizá-la, "Desculpa! Farei o possível para me manter vivo".