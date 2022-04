Elon Musk além do Twitter: 5 empresas investidas pelo CEO da Tesla

A proposta de US$ 43 bilhões de Elon Musk pela totalidade das ações do Twitter tem agitado o mercado de tecnologia americano. O CEO da Tesla já tem 9,2% da rede social, sendo o maior acionista da empresa. Mas esta não foi o primeiro - e provavelmente não será a último - investimento do bilionário. Musk já participou rodadas de investimentos privados em cinco empresas, inclusive da própria Tesla, segundo a plataforma Crunch Base.

Tesla

Elon Musk e o fundo de venture capital Compass Technology Partners foram os únicos participantes da primeira rodada de investimento da Tesla, ainda em 2004, que levantou US$ 7 milhões. Dois anos depois, o investimento chamou a atenção de gigantes da tecnologia, como Larry Page, e do mercado financeiro, como o JPMorgan, que participaram da já terceira rodada de investimento da Tesla, que captou mais US$ 40 milhões. A Tesla vale hoje mais de US$ 1 trilhão.

Game Trust

Amante de videogames, Musk foi o único o investir como pessoa física na segunda rodada de investimento da Game Trust. A empresa, desenvolvedora e distribuidora de infraestrutura para jogos casuais, levantou US$ 9 milhões em 2006. No ano seguinte, a Game Trust foi adquirida por US$ 20 milhões pela Real Networks, de programas como RealPlayer e RealAudio.

Stripe

Foi com a Stripe, que Musk fez sua maior aposta em plataformas de meios de pagamento, quase uma década após vender sua participação na Paypal para o eBay. O bilionário fez o primeiro aporte na companhia em 2011, como parte da rodada "semente", que levantou US$ 2 milhões e também contou com a lendária gestora de private equity Sequoia Capital.

Musk voltou a investir na Stripe no ano seguinte, na rodada Series A, quando a empresa captou mais US$ 18 milhões. O financiamento da Stripe, que segue com capital fechado já está em US$ 2,2 bilhões. Expoente no fornecimento de infraestrutura para pagamentos pela internet, a companhia tem a Amazon, Shopfy, Lyft e o Google entre seus clientes.

Neuralink

O excêntrico bilionário é o maior apoiador da Neuralink, empresa que vem desenvolvendo mecanismos para "interfaces cérebro-máquina de banda ultra-alta para conectar humanos e computadores".

Pode parecer coisa de filme como Matrix, mas a ideia já vem movimentando centenas de milhões de dólares. Musk liderou a primeira e a segunda rodada de investimento da companhia, que já acumula US$ 362 milhões em financiamento. Segundo ele, a tecnologia terá muito mais a oferecer do que o Metaverso.

Quarterly Global

O último investimento em private equity de Musk foi na rodada Series A da Quarterly Global, que levantou US$ 11 milhões no ano passado. O bilionário não só liderou a rodada, como foi o único investidor participante.

Ainda desconhecida do público, a companhia oferece, entre outros serviços, treinamentos e cursos voltados ao desenvolvimento de conteúdo online e audiência. O perfil da empresa no Twitter, inclusive, entrou na brincadeira de um usuário da plataforma e questionou "quem mais concorda que o Elon" deve abandonar a ideia de comprar a rede social.