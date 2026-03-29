Eli Lilly e Insilico fecham acordo de até US$ 2,75 bi para medicamentos com IA

A Eli Lilly, empresa fabricante do Mounjaro, firmou um acordo com a Insilico Medicine para o desenvolvimento de fármacos utilizando inteligência artificial, com potencial de alcançar US$ 2,75 bilhões, segundo informou a Bloomberg.

Conforme divulgado neste domingo, 29, a Insilico receberá US$ 115 milhões em pagamentos iniciais, e o valor total do acordo pode chegar a US$ 2,75 bilhões à medida que metas futuras forem atingidas, além de royalties escalonados sobre vendas futuras. Em troca, a Lilly garante direitos exclusivos globais para desenvolver e comercializar os possíveis medicamentos.

A colaboração consolida uma parceria iniciada em 2023 entre as duas empresas. A Insilico, listada na bolsa de Hong Kong, é considerada uma das líderes no desenvolvimento de medicamentos com IA, contando com modelos que cobrem todas as etapas do processo de descoberta de fármacos.

Segundo comunicado, a parceria oferece à Lilly acesso às plataformas de IA de ponta da Insilico. As empresas pretendem trabalhar juntas em múltiplos programas de pesquisa e descoberta para alvos selecionados pela Lilly, mas, segundo a Bloomberg, não detalharam quais áreas de doenças ou alvos estão sendo priorizados.

Mesmo com o sucesso comercial de seus medicamentos para obesidade, a Lilly busca expandir sua linha de fármacos futuros, visando sustentar sua próxima fase de crescimento.

A companhia tem investido fortemente em inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos, processo tradicionalmente demorado. Com os lucros obtidos com os tratamentos para perda de peso, a Lilly construiu um supercomputador com tecnologia da Nvidia em sua sede em Indianápolis e, em janeiro, anunciou um novo laboratório de pesquisa em São Francisco, avaliado em US$ 1 bilhão.

“O desafio que temos pela frente agora é como encontrar outro ciclo de sucesso antes que este termine, de preferência bem antes, e assim obter uma espécie de velocidade de saída”, disse Dave Ricks, CEO da Lilly, em um evento com Jensen Huang, CEO da Nvidia, em janeiro. “Podemos descobrir mais sobre a biologia usando IA? Esse é realmente o Santo Graal.”