Eletrobras prevê demitir mais de 1.500 funcionários em segundo PDV desde privatização

A Eletrobras (ELET6) anunciou nesta segunda-feira, 19, a implementação do seu segundo Plano de Demissão Voluntária (PDV) desde a privatização da empresa. A expectativa é que 1.574 funcionários sejam demitidos, resultando em um custo estimado entre R$ 450 milhões e R$ 750 milhões.

O período de inscrição para o PDV será de 20 de junho a 21 de julho. Os desligamentos ocorrerão a critério da empresa.

Segundo a Eletrobras, o PDV faz parte dos compromissos estabelecidos no Acordo Coletivo de Trabalho e está alinhado com as medidas de redução de custos do Plano Estratégico 2023-27. A empresa afirma que a nova estrutura organizacional está em fase final de modelagem e implantação.