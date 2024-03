Eletrobras (ELET6) reverte prejuízo no 4T23 e propõe dividendos de R$ 1,2 bilhão

A Eletrobras (ELET6) reportou seus resultados do quarto trimestre de 2023 na noite de ontem, 13, e, além de reverter um prejuízo anual, a companhia anunciou a proposta de distribuição de dividendos.

Junto ao balanço, a companhia propôs uma remuneração aos seus acionistas na ordem de R$ 1,296 bilhão, referentes aos resultados de 2023. No documento, a Eletrobras disse que foi a sua “disciplina financeira e de alocação de capital que possibilitou a proposta de distribuição de dividendos”. A data de pagamento dos proventos ainda não está definida, e depende da aprovação do conselho.

Eletrobras (ELET6) reverte prejuízo no 4T23

Conforme o balanço financeiro do 4T23, a Eletrobras encerrou o trimestre com lucro líquido de R$ 893 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 479 milhões apurado no mesmo intervalo de 2022. No ano de 2023, o lucro foi de R$ 4,395 bilhões, resultado 21% maior que o registrado no ano anterior.

Além disso, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) da Eletrobras somou R$ 1,055 bilhão no quarto trimestre, queda de 26% ante o apurado um 2022. No ano, o Ebitda somou R$ 17,020 bilhões, o que representa uma alta de 49% ante o ano anterior.

Outros números que cresceram vieram da receita operacional líquida, com um avanço de 10% no quarto trimestre de 2023 ante o mesmo período do ano anterior, indo para R$ 9,922 bilhões. A Eletrobras atribuiu o resultado, principalmente, ao aumento das receitas de transmissão. No fechado do ano, a receita totalizou R$ 37,159 bilhões, um crescimento de 9% ante o ano de 2022.

Confira as últimas notícias de Invest:

Com informações do Estadão Conteúdo