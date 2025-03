Eletrobras (ELET3): Governo indica Guido Mantega para conselho fiscal

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou suas indicações aos conselhos da Eletrobras nesta quinta-feira, 27, segundo fontes ouvidas pela reportagem.

A lista inclui Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, indicado para integrar o Conselho Fiscal da empresa. Para o conselho de administração, foram indicados Silas Rondeau e Nelson Hubner, ambos ex-ministros de Minas e Energia, juntamente com Maurício Tolmasquim, diretor de transição energética da Petrobras. A Eletrobras ainda não confirmou os nomes.

Carnaval antecipado para a Eletrobras: ações disparam após acordo com a União

As indicações vêm no bojo de um acordo firmado entre a União e a companhia, após dois anos intensos de negociações para definir o papel do governo federal -- que tem cerca de 30% do capital -- após a privatização da empresa de energia no governo Bolsonaro.

O acerto manteve o limite de 10% no poder de voto para qualquer acionista, um ponto-chave para garantir que a empresa siga como uma corporation, sem controlador definido. Em troca, o governo poderá indicar três dos dez membros do conselho de administração e um dos cinco membros do conselho fiscal.

A conciliação foi mediada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após a União contestar a restrição de voto estabelecida pela lei de privatização da Eletrobras.