Eletrobras aprova acordo com União e distribuição de R$ 1,8 bilhão em dividendos

A Eletrobras informou, por meio de fato relevante, que os acionistas reunidos na assembleia-geral desta terça-feira aprovaram o acordo com a União, estabelecido em março deste ano.

O acordo também permitiu liberar a Eletrobras de realizar aportes na construção do terceiro reator no complexo de usinas no sul fluminense, obra que se arrasta há anos e não tem previsão de conclusão.

O objetivo, informou a empresa, era encerrar a ação impetrada pelo governo que questionava a privatização da Eletrobras.

Dividendos

Além disso, a empresa anunciou a distribuição de dividendos adicionais em referência ao ano de 2024, no valor total de R$ 1,798 bilhão. Serão distribuídos R$ 0,11 a cada dono de ação preferencial de classe B, enquanto aqueles com ações ordinárias ou golden share (que prevê alguns poderes a mais para seus detentores) receberão R$ 0,89 por papel.

Será a maior distribuição de dividendos da história da empresa. Considerando aqueles pagos em janeiro de 2025, o total depositado aos investidores em dividendos somará R$ 4 bilhões, cerca de 41% do lucro líquido ajustado da empresa no ano passado.

Ainda nesta terça, a empresa anunciará seu novo conselho de administração. Com mandato de dois anos, a companhia vai eleger também cinco membros do conselho fiscal.