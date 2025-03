Eletrobras: 300 mil investidores que usaram FGTS receberão R$150 milhões em dividendos em 13 de maio

A Eletrobras (ELET3) anunciou o pagamento de um total de R$ 150 milhões em dividendos aos investidores que usaram seus recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para adquirir ações da companhia durante sua privatização.

O valor faz parte de um pacote recorde de dividendos de R$ 4 bilhões, aprovado após a empresa registrar um lucro líquido de R$ 10,381 bilhões em 2024, um aumento de 136,2% frente ao resultado do ano anterior.

Ao todo, 300 mil cotistas do FGTS serão beneficiados, com valores variando conforme o volume de ações adquiridas por cada um dos investidores. A distribuição será feita em 13 de maio, com o pagamento de R$ 0,111041503 por ação preferencial (PN) de classe B, e R$ 0,895300835 por ação ordinária (ON), que confere direito a voto.

Os investidores não terão acesso imediato ao valor. Isso ocorre porque os dividendos pagos se somam ao saldo já depositado no FGTS, e, assim, estarão sujeitos às mesmas regras de saque do fundo, como em casos de demissão, aposentadoria, compra de imóvel ou diagnóstico de doenças graves.

Além dos pequenos investidores, o governo, por meio da União, será o principal beneficiário dessa distribuição. O Estado receberá R$ 1,2 bilhão em dividendos, valor que não inclui as participações de outras entidades públicas, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, além dos fundos de pensão Previ (do Banco do Brasil) e Petros (da Petrobras). O governo detém 46% das ações ordinárias (ON) da Eletrobras e 13,5% das ações preferenciais (PN).