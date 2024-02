Eleições na Indonésia: resultado preliminar já anima mercado

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse nesta quinta-feira que havia parabenizado o ministro da Defesa, Prabowo Subianto, pela vitória na eleição presidencial após os primeiros resultados mostrarem o ex-comandante das forças especiais liderando o pleito.

Segundo a Reuters, os mercados indonésios ficaram empolgados com promessa de Prabowo de seguir as políticas de Widodo na maior economia do sudeste asiático e terceira maior democracia do mundo. O mercado de ações do país subiu 2,2% enquanto a rupia se fortaleceu 0,3%, atingindo seu nível mais alto em um mês.

Chapa em família e eleição contestada