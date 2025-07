Electronic Arts registra lucro acima do previsto no 1° trimestre impulsionado por F1

A Electronic Arts (EA) divulgou nesta terça-feira, 29, resultados financeiros acima das expectativas para o primeiro trimestre. A empresa reportou lucro líquido de US$ 201 milhões, equivalente a US$ 0,79 por ação, no período encerrado em 30 de junho.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o lucro havia sido de US$ 280 milhões, correspondente a US$ 1,04 por ação.

A receita líquida da desenvolvedora de videogames aumentou 0,7%, totalizando US$ 1,67 bilhão, acima do intervalo projetado pela própria empresa, que previa receita entre US$ 1,55 bilhão e US$ 1,65 bilhão.

F1 25 e futebol global impulsionam desempenho

O crescimento foi impulsionado em parte pelo bom desempenho do jogo F1 25, que contou com melhorias na experiência do usuário e integração com o filme “F1 the Movie”. Os negócios globais de futebol da EA também contribuíram para o aumento das reservas líquidas, que cresceram 2,9%, atingindo US$ 1,3 bilhão.

O diretor financeiro Stuart Canfield destacou que os resultados demonstram a resiliência dos serviços ao vivo da EA e a diversidade do portfólio da companhia.

Projeções

Para o trimestre atual, que se encerra em 30 de setembro, a empresa projeta lucro por ação entre US$ 0,29 e US$ 0,46, com receita estimada entre US$ 1,75 bilhão e US$ 1,85 bilhão.

As reservas líquidas devem variar entre US$ 1,8 bilhão e US$ 1,9 bilhão, com expectativa de uma curva de vendas mais normalizada para jogos de futebol americano universitário, parcialmente compensada pelo lançamento de Madden NFL 26.

Para o ano fiscal de 2026, a EA manteve a projeção de lucro por ação entre US$ 3,09 e US$ 3,79, com receita entre US$ 7,1 bilhões e US$ 7,5 bilhões. A previsão para as receitas líquidas foi reafirmada entre US$ 7,6 bilhões e US$ 8 bilhões.

Segundo Canfield, os fundamentos da empresa permanecem sólidos, e o pipeline de lançamentos justifica a manutenção das metas para o ano fiscal.

“Com fundamentos sólidos e uma carteira de produtos robusta pela frente, seguimos confiantes em nossa orientação para o ano fiscal completo e na manutenção da estrutura de margens no longo prazo”, afirmou Canfield.