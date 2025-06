Efeito Trump: Tupy anuncia contrato de R$ 200 milhões anuais com empresa americana

A Tupy (TUPY3) anunciou nesta terça-feira, 4, a assinatura de um novo contrato no segmento de componentes estruturais para veículos comerciais nos Estados Unidos. A companhia foi escolhida por uma das principais montadoras globais para fornecer os blocos de motor de 13 litros utilizados em caminhões pesados. O nome do cliente não foi revelado.

O negócio expande a relação entre as empresas: em 2023, a mesma montadora já havia selecionado a Tupy como fornecedora dos cabeçotes desses mesmos motores.

Segundo a fabricante brasileira, esses contratos costumam ter ciclo de vida superior a dez anos, o que garante maior previsibilidade de receita.

A produção será realizada na planta da Tupy em Ramos Arizpe, no México, e deve substituir componentes atualmente importados da Europa.

A medida também se antecipa ao possível impacto das novas tarifas de importação dos EUA, que podem chegar a 50% sobre certos produtos europeus.

De acordo com a companhia, o novo contrato tem potencial para gerar cerca de R$ 200 milhões por ano em receita quando atingir sua capacidade plena. O projeto reforça o foco estratégico da Tupy em soluções de engenharia sob medida e com maior valor agregado.

“O projeto reflete a estratégia da Tupy de atuar como parceira de engenharia, desenvolvendo soluções customizadas para motores. O novo negócio reforça a confiança do cliente na tecnologia e nos serviços oferecidos pela companhia”, afirmou a empresa em comunicado ao mercado.

Visão do mercado positiva

Para os analistas do Bradesco BBI, o anúncio é positivo para a Tupy. Desde 2023, a empresa já acumula cerca de R$ 1,3 bilhão em novos contratos, o que confirma sua expansão no segmento de fornecimento para montadoras (OEMs) — movimento alinhado à tese de aquisição da MWM, feita em 2022.

Segundo cálculos do BBI, os R$ 200 milhões representam crescimento de 1,9% na comparação com a receita líquida dos últimos 12 meses encerrados no primeiro trimestre de 2025.

Com uma margem Ebitda estimada de 13%, o contrato pode adicionar R$ 26 milhões ao Ebitda anual da Tupy, ainda de acordo com o banco.