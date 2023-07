EDP conclui OPA de R$ 4,4 bilhões e prepara adeus da B3

A EDP Portugal concluiu o leilão da Oferta Pública de Aquisição (OPA) de sua subsidiária brasileira, a EDP Brasil (ENBR3). Foram adquiridas 185.169.240 ações, equivalente a 31,86% da empresa. Cada ação foi comprada a R$ 23,73, perfazendo um montante de R$ 4,4 bilhões. A A EDP Portugal passa a deter 87,9% do capital social da EDP Brasil, alcançando o quorum mínimo para a deslistagem dos papéis do Novo Mercado da B3 e a exclusão de negociação das ações na B3 por meio da conversão de registro de companhia aberta.

A EDP Brasil passará de categoria A para categoria B, com acesso ao mercado de dívida (debêntures), mas sem ações negociadas em bolsa. Para a conversão de registro, era necessário 2/3 das ações -- condição concluída após a OPA. Os papéis da companhia serão negociados no segmento Básico da B3 a partir desta quarta-feira, 12, até a data da conversão do registro.

E quem não vendeu as ações na OPA?

Ainda restarão em circulação ações equivalente a 9,6% da EDP Brasil. Os acionistas que fizeram a venda de suas ações na OPA ainda poderão realizá-la por meio de negociações na B3 até a data em que a conversão do registro de companhia aberta da EDP for concluída. Os acionistas também poderão vendê-las mediante pedido ao escriturador, que é o Itaú, até o dia 11 de outubro. Esse pedido poderá ser feito por em contato com a corretora.