EDP Brasil: ação supera 16% de alta após pedido de OPA de controlador

As ações da EDP Brasil (ENBR3) disparam mais de 16% no pregão desta quinta-feira, 2, após sua controladora, a EDP Portugal, ter protocolado o pedido de Oferta Pública de Aquisição (OPA) na CVM. A ação lidera as altas do Ibovespa, que opera próximo da estabilidade.

Prêmio pelas ações

Sua controladora ofereceu R$ 24 por ação, 22,26% acima da cotação do fechamento de quarta-feira, 1. O preço estabelecido tem como base laudo feito pela Ernst & Young (EY). Segundo a assessoria empresarial, o preço justo da EDP Brasil seria entre R$ 20,20 e R$ 22,09 por ação.

"A EDP Brasil está listada no Brasil desde 2005, com muitos altos e baixos, mas é considerada uma das ações mais resilientes do setor, pois possui um portfólio integrado, política de dividendos decente e estratégia de alocação de capital relativamente bem-sucedida", comentaram analsitas do Credit Suisse.

O preço oferecido na OPA, de R$ 24 por ação, foi classificado pelo Credit Suisse como "perto o suficiente" do preço-alvo de R$ 25,30 de seus analistas. O custo total da aquisição é avaliado, segundo as contas do banco, deve girar próximo de R$ 6,1 bilhão.

Após a deslistagem de suas ações na B3, a EDP Brasil converterá seu registro de companhia na CVM para a categoria B. A categoria não permite a venda de ações ou de títulos conversíveis em papéis da empresa, mas ainda garante o direito de emissão de dívida

Na contramão

"Considerando que alguns players europeus estão altamente alavancados, algumas utilities começaram a mencionar planos de desinvestimento em 2022. Este movimento da EDP Portugal é considerado fora de consenso", comentaram os analistas do Credit Suisse.