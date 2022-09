Ecorodovias desaba 12% após vencer leilão do Lote Noroeste Paulista

As ações da Ecorodovias (ECOR3) despencaram 11,97% nesta quinta-feira, 15, e lideraram as baixas do Ibovespa.

Os papéis viraram para queda ao longo do pregão depois que a companhia venceu o leilão de concessão rodoviária do Lote Noroeste Paulista nesta tarde.

A proposta da Ecorodovias foi de R$ 1,24 bilhão de outorga inicial contra R$ 753,8 milhões e R$ 321,3 milhões, respectivamente, das concorrentes CCR e Pátria. Os investimentos previstos no contrato chegam a R$ 10 bilhões ao longo de 30 anos.