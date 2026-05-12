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eBay rejeita oferta de US$ 56 bilhões feita por CEO da GameStop

Presidente do conselho da empresa enviou carta a Ryan Cohen listando seis fatores que tornaram a oferta inaceitável, incluindo incerteza sobre financiamento e riscos operacionais

eBay: GameStop tentou comprar empresa de e-commerce (Imagem gerada por IA)

eBay: GameStop tentou comprar empresa de e-commerce (Imagem gerada por IA)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07h28.

O conselho do eBay rejeitou formalmente, nesta terça-feira, 12, a oferta não solicitada de Ryan Cohen, CEO da GameStop, para adquirir a empresa por US$ 55,5 bilhões. "Concluímos que sua proposta não é nem crível nem atrativa", escreveu o presidente do conselho do eBay em carta enviada diretamente a Cohen.

Segundo a carta, o conselho levou em conta as perspectivas independentes do eBay e a incerteza em relação à proposta de financiamento apresentada por Cohen. A avaliação também considerou o impacto da oferta no crescimento e na lucratividade de longo prazo da empresa, além da alavancagem, dos riscos operacionais e da estrutura de liderança que resultariam de uma entidade combinada.

O documento ainda apontou as implicações desses fatores sobre a valuation e, por fim, a governança da GameStop e os incentivos executivos da empresa como elementos determinantes para a rejeição.

Uma oferta não solicitada

Cohen apresentou a proposta sem convite prévio do conselho. O eBay é uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo.

Cohen acumula o cargo de CEO da GameStop, varejista de games que se tornou símbolo do movimento de ações meme em 2021.

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A oferta, desde o começo, passava por desconfiança dos investidores. No dia que a GameStop anunciou que queria comprar a gigante do e-commerce, as ações do eBay subiram apenas 6%, para cerca de US$ 110, bem abaixo dos US$ 125 por ação prometidos por Cohen.

Na semana passada, analistas do Morgan Stanley disseram que o mercado precisa de mais detalhes sobre o financiamento e que uma alternativa totalmente em ações seria difícil de vender aos investidores, já que as duas empresas têm modelos de negócio "fundamentalmente diferentes" e poucas perspectivas de sinergia de receita ou custos.

O eBay lucra conectando compradores e vendedores online sem estocar produtos. A GameStop é um varejista tradicional que compra mercadoria no atacado e revende em lojas físicas. Ambas vendem colecionáveis como cards, mas essa sobreposição é marginal perto das diferenças estruturais.

Acompanhe tudo sobre:eBay

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