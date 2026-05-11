'É só o começo', diz CEO da Compass, no primeiro IPO na B3 em cinco anos

A Compass Gás e Energia, empresa do grupo Cosan, tocou o sino da B3 nesta segunda-feira, 11, e marcou oficialmente o fim de um jejum de quase cinco anos sem oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira. A estreia da companhia sob o ticker "PASS" simboliza a reabertura do mercado de capitais para novas listagens após um longo período de juros elevados, volatilidade e forte aversão ao risco, na avaliação da B3.

O toque da campainha na sede da controladora da bolsa de valores, no centro de São Paulo, durante a manhã, foi acompanhado por executivos da companhia, bancos coordenadores e representantes da B3.

Durante a cerimônia, o CEO da Compass, Antonio Simões, destacou que a abertura de capital representa a consolidação de um projeto iniciado em 2020, quando a empresa foi criada para atuar como plataforma integrada de gás e energia no país.

"Esse rito não acontece de uma hora para outra. Ele é fruto de um trabalho que a gente está desenvolvendo desde 2020, com muito passo a passo e consistência", afirmou o executivo. Segundo Simões, a companhia construiu ao longo dos últimos anos um portfólio considerado estratégico e uma cultura de "alta performance mesmo em um cenário econômico adverso".

"Acreditamos que nosso projeto tem papel fundamental na segurança energética do país e na competitividade da nossa economia", disse.

Para Rodrigues Junior, o IPO representa apenas o início de uma nova etapa da companhia, agora com uma estrutura mais ampla de governança e transparência perante o mercado.

"Esse sinal de hoje, essa campainha, na verdade, é só o começo de um trabalho que vai seguir reforçando nossos pilares e valores sociais, que foi o nos trouxe até aqui. Segurança, transparência, uma execução responsável, e é isso que eu espero também é que me deixa muito animado com o que vem pela frente", afirmou.

IPO é 'divisor de águas' em uma companhia, diz B3

A operação movimentou R$ 3,2 bilhões e marcou a primeira oferta inicial de ações na bolsa brasileira desde 2021. As ações foram precificadas a R$ 28, em uma oferta 100% secundária, ou seja, os recursos levantados serão destinados aos acionistas vendedores, entre eles a Cosan, Atmos e Bradesco Previdência, e não ao caixa da companhia.

Na cerimônia, a vice-presidente de Operações da B3, Viviane Basso, classificou a estreia como um "momento histórico" tanto para a companhia quanto para o mercado de capitais brasileiro.

"A Compass inaugura um novo capítulo na sua história, um momento que mostra na prática a força do mercado de capitais brasileiro como fonte de financiamento para empresas que geram impacto positivo para o Brasil", afirmou.

Viviane destacou ainda que a abertura de capital vai além da operação financeira e representa um avanço na governança corporativa da companhia. Segundo a executiva, a adesão da Compass ao Novo Mercado reforça o compromisso da empresa com transparência e padrões elevados de governança.

"O IPO é muito mais do que uma operação financeira, é um divisor de águas na trajetória de uma companhia", disse. "Quando uma empresa abre capital, não é só ela que avança. O mercado inteiro se desenvolve".

Compass quebra jejum de IPOs após 5 anos

A estreia da Compass ocorre em um momento simbólico para o mercado brasileiro. Desde a onda de IPOs registrada em 2021 — quando 47 empresas abriram capital na B3 — nenhuma companhia havia conseguido concluir uma oferta pública inicial no país. O ambiente mudou drasticamente após o ciclo de alta de juros iniciado em 2022.

Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2026, a taxa Selic saiu de 9,25% para 15% ao ano, tornando o mercado acionário menos atrativo para novas emissões. Nesse período, as operações de equity ficaram concentradas principalmente em follow-ons, as ofertas subsequentes de ações de empresas já listadas.

Em 2025, as companhias levantaram cerca de R$ 22,9 bilhões por meio de follow-ons, segundo dados da B3. Em 2026, até março, essas operações já somavam aproximadamente R$ 5,9 bilhões.

Criada em 2020, a Compass atua em distribuição, infraestrutura, comercialização e logística de gás natural e biometano. A companhia controla a Comgás, maior distribuidora de gás canalizado do país, além de participações em empresas como Sulgás, Compagas e Necta. Também opera o Terminal de Regaseificação de São Paulo (TRSP), em Santos, e a Onebio, planta de biometano localizada em Paulínia.

A abertura de capital ocorreu após uma reorganização societária promovida pela Cosan para adequar a companhia às exigências do Novo Mercado da B3. Após a operação, a Cosan manteve participação direta de 20% na Compass.