É possível investir na Saudi Aramco? Companhia anunciou US$ 31 bi em dividendos

A Saudi Aramco anunciou que irá distribuir US$ 31 bilhões em dividendos como parte do resultado do quarto trimestre. A companhia registrou lucro líquido de US$ 121,3 bilhões no período, representando uma queda anual de 24,7%.

A companhia é a maior petrolífera do mundo e a única fora do setor de tecnologia com mais de US$ 2 trilhões em valor de mercado. Apesar do tamanho, as ações da companhia são de difícil acesso para o pequeno investidor, listadas apenas no mercado saudita sob o ticker 2222. A companhia sequer possui ADRs no mercado americano, como tantas outras companhias listadas originalmente fora dos Estados Unidos, como Petrobras ou Vale.

Quem quiser ter as ações da Saudi Aramco precisa, necessariamente, ter acesso direto à bolsa de valores da Arábia Saudita. Outra opção é por meio do ETF iShares MSCI Saudi Arabia (KSA).

ETF KSA: prós e contra

O ETF é listado no mercado americano e possui as ações da Saudi Aramco em sua composição. A boa notícia é que o fundo que segue o mercado saudita está disponível no Brasil por meio do BDRS BKSA39.

A má notícia é que o investidor que comprar o ETF terá uma exposição de apenas 6,37% na petrolífera e restante em outras empresas do país. Outras duas empresas tem peso maior que a Saudi Aramco no índice: são os bancos Al Rajhi, com 12,73% de participação, e The Saudi National Bank, com 8,90%.

O ETF KSA acumula alta de 5,3% no ano, mesmo com as ações da Saudi Aramco com cerca de de 3,5% de queda. Desde sua criação, em 2015, o ETF subiu 121%. A taxa de administração do ETF é de 0,74%.