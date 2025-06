E os saques continuam: fundos de investimento têm resgate de R$ 14,1 bi em maio

Em meio a um cenário ainda de juros altos e incertezas fiscais, os fundos de investimento registraram resgate líquido de R$ 14,1 bilhões em maio, segundo o Boletim da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) do mês de junho. O desempenho, no entanto, foi mais suave que o de abril, quando a captação ficou negativa em R$ 50,6 bilhões. No ano, a saída líquida acumula R$ 78,3 bilhões.

Os maiores resgates líquidos seguem na classe de multimercado, com R$ 16,2 bilhões, seguida das classes ações e renda fixa, que apresentaram saídas de R$ 3,4 bilhões e R$ 1,4 bilhão, respectivamente.

Mas não é que a rentabilidade esteja ruim – pelo contrário. Segundo o boletim, os fundos da classe de ações mantiveram o bom desempenho observado em abril.

A categoria Ações Livre, com maior patrimônio líquido da classe, subiu 4,20% em maio, enquanto o Ações Investimento no Exterior teve valorização de 5,15%. No acumulado do ano, esses fundos registram rentabilidades de 16,82% e 12,02% – o primeiro, acima do Ibovespa, que subiu 14% no mesmo período.

Já entre os multimercado, os tipos Investimentos no Exterior e Multimercado Livre avançaram 1,07% e 1,00%, respectivamente, no mês.

FIDCs e FIPs se destacam

De acordo com o boletim, entre os fundos estruturados, os FIDCs se recuperaram das perdas de abril e registraram entrada líquida de R$ 1,4 bilhão – mas, no ano, há perda acumulada de R$ 4,6 bilhões.

Os FIPs, por sua vez, se destacam. Os Fundos de Investimento em Participações registraram captação positiva de R$ 2,6 bilhões, acumulando R$ 11,3 bilhões em 2025.

De acordo com Eduardo Solamone, diretor de RI da Sol Agora, o que aconteceu foi que os FIDCs absorveram a saída de capital de fundos de ações e multimercado.

“As razões para a mudança do mercado estão relacionadas à ausência de come-cotas; a tributação bianual em FIDCs; o cenário macro com altas taxas de juro e a flexibilidade do FIDC, que passou a adquirir diferentes tipos de crédito: recebíveis, CCBs e debêntures”, explica.