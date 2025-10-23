Invest

É o fim do Labubu? Pop Mart tem pior dia na bolsa em seis meses

Ação da fabricante de brinquedos chinesa caiu mais de 9%, mesmo superando expectativas de faturamento

Labubu, da Pop Mart: preço de revenda despencou (Annette Riedl/picture alliance/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17h51.

As ações da fabricante de brinquedos chinesa Pop Mart, conhecida pela bonecas colecionáveis Labubu, uma linha de monstros semelhantes a elfos que vêm em embalagens de caixa surpresa, recuaram mais de 9% nesta quinta-feira, 23, no pior desempenho desde abril, ampliando as perdas após o pico no fim de agosto.

O movimento reflete a preocupação dos investidores que o hype em torno da empresa pode estar chegando ao fim. O tombo na ação ocorreu mesmo depois de a companhia ter reportado que a receita do terceiro trimestre mais que triplicou em relação a do ano anterior, já que as vendas da companhia nos EUA aumentaram entre 1.265% e 1.270%.

Os preços de revenda de Labubus caíram drasticamente, chegando perto ou abaixo dos preços oficiais após um período de alta demanda e preços. Por exemplo, o Labubu Luck, lançado em abril, viu seu preço de revenda disparar para mais de 500 yuans, ou cerca de US$ 70, em determinado momento. Mas, desde então, esse valor caiu para 108 yuans, ou cerca de US$ 15, de acordo com a plataforma de revenda Qiandao.

Desde agosto, as ações da Pop Mart caíram 30%, mas ainda acumulam valorização de 159% no ano.

Analistas estão divididos sobre a interpretação. A queda nos preços de revenda pode indicar desaceleração do entusiasmo por Labubu entre colecionadores ou ser resultado de estratégias da empresa para aumentar a oferta e combater a revenda, sem refletir necessariamente queda na demanda.

Segundo a Reuters, a Pop Mart aumentou em 10 vezes o fornecimento de brinquedos de pelúcia este ano e agora produz cerca de 30 milhões de unidades por mês.

Analistas do Morgan Stanley comentaram em uma nota a clientes de setembro que “os preços no mercado de segunda mão não refletem efetivamente a verdadeira situação de oferta e demanda”, especialmente dadas as iniciativas da Pop Mart para limitar a influência dos revendedores.

A popularidades das bonecas levaram especialistas a compararem os Labubus com os Beanie Babies, febre dos anos 1990 que terminou em forte desvalorização. Na época, o mercado de pelúcias se expandiu com os primeiros sites de comércio eletrônico, como o eBay.

No entanto, as Labubus não são o único produto da Pop Mart a atrair a atenção de compradores de brinquedos não tradicionais. O Morgan Stanley destaca que personagens emergentes como Twinkle Twinkle e oportunidades de expansão global continuam desempenhando um papel fundamental no crescimento da fabricante chinesa.

