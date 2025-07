É o 'fim' do dólar? Moeda perde espaço como porto seguro após medidas de Trump

A imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo Trump, anunciada em 10 de julho, desencadeou uma reação agressiva no mercado cambial, levando o real a cair até 2,8% frente ao dólar e atingindo máximas acima de R$ 5,70. Foi a pior performance entre moedas emergentes no dia, superando perdas do peso mexicano e do rand sul-africano.

A resposta do mercado refletiu preocupações com os impactos comerciais, riscos inflacionários internos e a possibilidade de retaliações políticas e fiscais do lado brasileiro. Analistas destacaram que o choque atingiu um momento sensível para o país, às vésperas do ciclo eleitoral de 2026 e com desafios fiscais já acumulados no primeiro semestre do ano.

Relatórios de casas como UBS, BNP Paribas e Wells Fargo apontam que, embora o real tenha espaço para recuperação parcial, o patamar de R$ 5,75 passou a ser visto como novo teto técnico no curto prazo. A projeção se baseia em três fatores principais: o diferencial de juros ainda elevado no Brasil, que mantém o país atrativo para estratégias de carry trade; o fluxo positivo da balança comercial; e a expectativa de que o governo não promova estímulos agressivos com impacto imediato no orçamento.

Ainda assim, o risco fiscal segue no radar. Qualquer tentativa de compensar as perdas com exportações via aumento de gastos públicos pode gerar desconfiança sobre a trajetória da dívida e ampliar a pressão cambial, segundo os analistas. O dólar já vinha se fortalecendo contra emergentes em momentos de aversão ao risco, e a situação brasileira amplificou esse efeito.

Outro ponto observado pelo mercado financeiro é a vulnerabilidade do real a choques externos, mesmo quando os fundamentos domésticos estão razoavelmente equilibrados. O histórico recente mostra que eventos globais com origem nos EUA tendem a ter impacto amplificado na moeda brasileira, dada sua liquidez e forte presença em portfólios de investidores estrangeiros.

Em relação à atuação do Banco Central (BC), a sinalização até o momento é de observação do mercado, sem interferência direta. O real flutua livremente desde 1999, e a autoridade monetária tem optado por atuar apenas em momentos de disfuncionalidade ou choques prolongados. Por enquanto, o BC indica que as reservas internacionais, acima de US$ 350 bilhões, são mais do que suficientes para acomodar a volatilidade atual.

No cenário internacional, o índice do dólar (DXY) continuou em tendência de leve enfraquecimento, puxado pela perspectiva de cortes nos juros americanos e pela perda gradual da atratividade de ativos dos EUA. Isso torna ainda mais evidente que a depreciação do real está associada a fatores domésticos e regionais, e não apenas ao fortalecimento global da moeda americana.