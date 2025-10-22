'É o custo de fazer negócios no Brasil': o desabafo do CFO da Netflix

A queda das ações e do valor de mercado da Netflix surpreendeu muitos agentes do mercado, principalmente pelo motivo dado: o custo de operação da plataforma de streaming no Brasil.

A empresa teve lucro abaixo do esperado para o último trimestre, mas a receita do período foi de US$ 11,51 bilhões, 17,2% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado.

Em call com investidores, o CFO da companhia, Spencer Neumann, explicou como a questão tributária afeta os negócios da companhia. "Não se trata de um imposto sobre a renda. É um custo de operação no Brasil. Trata-se de um tributo sobre pagamentos ao exterior, chamado de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). É um nome complicado, e envolve uma alíquota de 10% sobre determinados pagamentos feitos por empresas brasileiras a companhias fora do país. Não é um imposto específico para a Netflix, nem mesmo exclusivo para o setor de streaming. Presumimos que outras empresas também serão impactadas.

O tributo, de 10%, incide sobre pagamentos realizados por empresas brasileiras a entidades no exterior. No caso da Netflix, trata-se da remuneração da subsidiária brasileira à matriz americana pelos direitos que viabilizam o funcionamento da plataforma no país.

Decisão do STF

O executivo lembrou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de certa forma, foi uma derrota à empresa americana. "Em agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 7 votos a 4, contra uma empresa não relacionada à Netflix, estabelecendo que o tributo se aplica a um espectro mais amplo de transações do que o que considerávamos legalmente permitido — inclusive àquelas que não envolvem transferência de tecnologia. Diante dessa decisão, reavaliamos a probabilidade de êxito jurídico e agora consideramos a perda como provável. Por isso, registramos a despesa no terceiro trimestre. Reforçando: não é um imposto sobre a renda, e por isso o valor foi contabilizado como custo de receita", disse Neumann a investidores.

CIDE como caso 'único'

O executivo fez questão de frisar: "A CIDE é um tributo único. Nenhum outro imposto nos países onde operamos tem características semelhantes. Sem essa despesa, teríamos superado nossas projeções de lucro operacional e margem operacional para o terceiro trimestre de 2025. E não esperamos que essa questão tenha impacto material nos nossos resultados futuros."

De acordo com o balanço da Netflix, a despesa citada por Spencer Neumann foi registrada no último trimestre e cobre o período de 2022 até o terceiro trimestre de 2025. Cerca de 20% refere-se ao ano de 2025, e o restante aos anos de 2022 a 2024. O valor foi em torno dos US$ 619 milhões, segundo a empresa.

Netflix viu US$ 53 bilhões 'evaporar' em 24 horas

O balanço não animou investidores e levou a empresa a perder cerca de US$ 33 bilhões em valor de mercado entre a noite de ontem e a manhã desta quarta-feira. Mas o quadro piorou ainda mais.

As ações da empresa caíram 10% no pregão de hoje, com a Netflix registrando market cap de US$ 474,3 bilhões de dólares. Apenas para se ter uma ideia, a empresa estava avaliada em US$ 527,8 bilhões ontem.

A culpa é mesmo do Brasil?

A culpa é mesmo do Brasil?

Para o JPMorgan, que reduziu seu preço-alvo para US$ 1.275, a disputa fiscal no Brasil gerou ruído, mas o foco do mercado está na ausência de surpresas positivas na receita da segunda metade do ano.

Segundo o banco, a situação é "um ajuste retroativo no terceiro trimestre e de um custo contínuo de pouco mais de US$ 40 milhões por trimestre daqui para frente" — equivalente à cerca de 0,5% da base total de despesas da Netflix.

Geetha Ranganathan, da Bloomberg Intelligence, afirma que os resultados foram "decepcionantes". “Investidores esperavam que a empresa aumentasse sua projeção de margem operacional para 2025 de 30% para algo entre 31% e 32%, mas a companhia reduziu essa expectativa”, disse.