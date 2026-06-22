Durigan busca 'Panda Bonds', Boletim Focus e IPC do Canadá: o que move os mercados

A semana começa com destaque para a viagem do ministro da Fazenda, Dario Durigan, à China, onde discutirá a emissão de títulos públicos brasileiros no mercado chinês, os chamados "Panda Bonds", nesta segunda-feira, 22.

A agenda do dia também traz a atualização do Boletim Focus, principal termômetro das expectativas do mercado para a economia brasileira, e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Canadá, principal medidor de inflação do país, que chega completo, com leitura mensal e anual do índice cheio e de suas variações de núcleo.

Durigan embarca para a China na segunda, e permanece no país até sábado, 27, quando retorna ao Brasil às 17h45, no horário de Brasília. A agenda inclui uma reunião bilateral com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, e discussões sobre o programa Eco Invest com foco no quinto leilão da iniciativa, que busca fortalecer cadeias de valor brasileiras com maior integração internacional, incluindo parcerias com universidades e centros de tecnologia.

A comitiva também pretende ampliar a interlocução com bancos de desenvolvimento e organismos multilaterais para explorar parcerias entre o Brasil e países asiáticos.

Na quinta-feira, 25, o ministro se reúne com o presidente do Banco Popular da China (PBoC), Pan Gongsheng, já no contexto direto das negociações para a emissão dos Panda Bonds.

Na sexta-feira, 26, Durigan participa da formalização do acordo para a criação da Adidância Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil na China, iniciativa que busca ampliar a cooperação entre os dois países em temas tributários e aduaneiros — na sequência, concede entrevista.

À tarde do mesmo dia, tem reunião com o ministro das Finanças da China, Lan Fo'an, para tratar da agenda econômica bilateral.

O que acompanhar no Brasil e no exterior

A agenda econômica do dia começa cedo, na Alemanha: às 8h, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, discursa em evento sobre a postura do banco central alemão dentro do Banco Central Europeu (BCE).

Às 8h25, é a vez do Brasil: o Banco Central divulga o Boletim Focus, pesquisa semanal que reúne as projeções do mercado para indicadores como inflação, juros, câmbio e PIB.

Na sequência, às 8h30, a Índia publica o dado de produção de infraestrutura de maio, após alta de 1,7% na leitura anterior a partir da comparação anual.

Às 9h30, o Canadá divulga seu pacote mais aguardado do dia: o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de maio. Na leitura anterior, o índice cheio havia subido 0,4% no mês e acumulado alta de 2,8% em 12 meses, enquanto o núcleo avançou 0,2% no mês e 2,1% no ano — entre as medidas alternativas acompanhadas pelo Banco do Canadá, o índice comum marcou 2,5% na comparação anual, o mediano, 2,1%, e o reduzido, 2,0%.

Ainda às 9h30, a presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa em evento que deve ser observado pelo mercado em busca de sinais sobre o ritmo de cortes de juros na Zona do Euro.

Às 10h, é a vez dos Estados Unidos: o dirigente do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller discursa, e seu posicionamento ganha força em meio às discussões sobre o ritmo de cortes de juros americanos.

Mais tarde, às 11h, a União Europeia divulga o índice de confiança do consumidor de junho, que, na leitura anterior, havia marcado -19,0 pontos.

Às 12h30, os Estados Unidos realizam leilões de títulos de curto prazo (T-Bills) com vencimento em três e seis meses — no leilão anterior, as taxas saíram em 3,640% e 3,680%, respectivamente.

À tarde, às 16h, a Argentina divulga a taxa de desemprego do primeiro trimestre, que, no trimestre anterior, havia ficado em 7,5%.

Às 16h30, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos Estados Unidos publica seu relatório semanal de posições líquidas de especuladores. Os dados mais recentes, relativos à semana anterior, mostravam posições compradas no real brasileiro e no euro, vendidas na libra e no iene, e compradas em ouro e petróleo, entre outros ativos monitorados.

O dia termina com a divulgação, às 21h30, dos índices de atividade do Japão. Na leitura anterior, o PMI de serviços havia marcado 50,0 pontos, e o composto, 51,10 — e o PMI industrial marcou 54,5 pontos.

Panda Bonds: o pano de fundo da viagem de Durigan

A ida de Durigan à China ocorre em meio ao avanço das negociações para a emissão de títulos públicos brasileiros no mercado chinês.

Os Panda Bonds são instrumentos de dívida emitidos por entidades estrangeiras diretamente no mercado doméstico chinês, denominados em yuan, e têm sido tratados pelo governo brasileiro como uma via de diversificação das fontes de financiamento do país.

A viagem também serve para avançar a criação da Adidância Tributária e Aduaneira da Receita Federal na China, formalizada na sexta-feira, 26, e para tratar de temas econômicos bilaterais diretamente com o ministro das Finanças chinês.

Sexta-feira: mercados em baixa na Europa e estabilidade na B3

As bolsas europeias fecharam a sessão de sexta-feira, 19, em leve queda, em um pregão de baixo volume por conta do feriado de Juneteenth nos Estados Unidos.

Os investidores reagiram a mais um obstáculo nas negociações entre Washington e Teerã, com o cancelamento dos encontros que estavam previstos para o dia na Suíça. O Stoxx 600 cedeu 0,22%, aos 635,75 pontos; o Dax de Frankfurt recuou 0,35%, aos 24.985,82 pontos; o FTSE 100 de Londres caiu 0,26%, aos 10.363,27 pontos; e o Cac 40 de Paris perdeu 0,55%, aos 8.421,14 pontos.

O setor bancário deu algum apoio aos índices europeus, mas a correção nas ações de luxo e a queda no setor de tecnologia limitaram o desempenho.

No Brasil, o Ibovespa fechou praticamente estável na sexta, com alta de 0,03%, aos 168.333 pontos, em sessão marcada pela ausência dos mercados americanos e pelo vencimento de opções sobre ações, que aumentou a volatilidade intradiária. Apesar da estabilidade no dia, o índice acumulou queda de 1,64% na semana.

Entre as maiores altas estiveram Vale (VALE3), com ganho de 1,01% em sessão sem referência do minério de ferro na China por conta de feriado local, além de Azzas 2154 (AZZA3), Cyrela (CYRE3) e Magazine Luiza (MGLU3), que subiram 8,33%, 3,22% e 2,67%, respectivamente.

Na ponta negativa, destacaram-se Minerva (BEEF3), Hapvida (HAPV3) e RD Saúde (RADL3), com quedas de 5,12%, 2,55% e 1,81%.

No setor financeiro, predominou o sinal negativo: Itaú Unibanco (ITUB4) caiu 0,80%, Banco do Brasil (BBAS3) recuou 0,56% e BTG Pactual (BPAC11) perdeu 0,41%, com exceção do Santander Brasil (SANB11), que avançou 0,60%.

Já a Petrobras teve resultado misto, com as ações ordinárias (PETR3) subindo 0,49% e as preferenciais (PETR4) recuando 0,13%, em meio à volatilidade do mercado de petróleo.

Para Gabriel Felix, especialista de alocação da Blue3 Investimentos, o principal evento internacional da semana foi a consolidação do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, que reduziu de forma significativa os riscos geopolíticos no Oriente Médio e afastou os temores de interrupção no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.